Vittoria Piani, un giovane talento per la Uyba

Futura Volley Uyba 2016 2017

(Foto Facebook – UYBA)

Classe 1998, 187 cm di altezza, nata a Milano, provenienza Club Italia: sono queste le coordinate della nuova schiacciatrice della Unet Yamamay Busto Arsizio Vittoria Piani, da oggi ufficialmente una giocatrice biancorossa. Già nel giro della nazionale dall’età di 17 anni, ha vinto proprio con coach Marco Mencarelli il mondiale Under 18 nel 2015 a Lima in Perù. Vittoria ritrova dunque il tecnico che l’ha cresciuta, sia con la nazionale giovanile, sia nel Club Italia, squadra in cui ha giocato dal 2014 dopo un campionato di serie B1 ad Orago.

Di sangue brasiliano da parte di madre, Vittoria Piani è giocatrice adattabile e flessibile a diversi sistemi tattici e può giocare sia in posto 4 che in posto 2. Attualmente è impegnata in un collegiale con la nazionale Under 20, insieme all’altra farfalla Beatrice Negretti.

Queste le prime parole in biancorosso di Vittoria Piani: “Sono felicissima di cominciare la mia avventura nella pallavolo al di fuori dalle squadre federali proprio con la Unet Yamamay Busto Arsizio, che è sempre stata la mia squadra dei sogni fin da bambina. Tra l’altro qualche anno fa avevo fatto un provino per entrare nel settore giovanile biancorosso e avevo assaporato il clima del Palayamamay: mi sarebbe piaciuto tanto giocarci da subito, ma poi il destino mi ha portato ad Orago. Gli anni in A1 con il Club Italia sono stati importanti, perchè mi hanno formato ed aiutato a crescere, ma sono sicura che con la UYBA migliorerò ancora molto, grazie all’ottimo staff tecnico. Ritrovare Mencarelli sarà super: per me è un punto di riferimento nella pallavolo. Quest’estate lavorerò al massimo per farmi trovare pronta per l’inizio della stagione con le farfalle”.