Voltorre, circoscritti i tubi da cui proviene la sostanza bianca

Da dove arriva quella sostanza bianca che ogni tanto stanzia nel fosso che passa sotto la ciclabile, a Voltorre?

Lo scorso 2 maggio una ditta specializzata ha cercato di risalire alla fonte, riuscendo in parte a capire da dove arrivano le emissioni.

«Gli operatori sono riusciti a risalire per una quarantina di metri. – spiega il sindaco Silvana Alberio – È stata circoscritta l’area da dove arrivano le emissioni, ma a causa del maltempo e delle precipitazioni non si è riusciti a completare il lavoro. Diciamo che sappiamo quali sono le condotte principali attraverso cui smuove questa sostanza, ma non è stato possibile risalire con precisione alla fonte».

Il sindaco fa sapere che qualora il problema dovesse riproporsi, l’azienda è pronta ad intervenire in maniera tempestiva coi coloranti: in questa modo, gettando una sostanza chimica nella rete fognaria a monte dell’emissione, è possibile risalire a quale sia l’abitazione da cui arriva l’inquinamento.