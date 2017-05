Voucher, nei campi erano meno dell’1% “Ora serve un’alternativa”

frutta verdura mercato chilometro zero generica

Alla vigilia dell’inizio in grande stile della raccolta di frutta e verdura è SOS nelle campagne dove servono alternative ai voucher per garantire i raccolti e non perdere opportunità di lavoro per migliaia di giovani studenti, pensionati e cassa integrati impiegati in agricoltura nell’attività stagionale.

“Quelli usati fino all’anno scorso nei campi lombardi erano meno dell’1% del totale e servivano nelle attività stagionali con precise categorie di persone – afferma Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti Lombardia – adesso che sono stati aboliti in tutti i settori, compreso nel nostro che ne ha fatto sempre un uso equilibrato, è necessario individuare una valida alternativa che possa rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori per non perdere opportunità occupazionali”.

In Lombardia l’anno scorso per il settore agricolo sono stati staccati circa 150 mila voucher contro un totale regionale di tutti i comparti per quasi 27 milioni. A livello nazionale – spiega la Coldiretti – in agricoltura sono stati venduti nel 2016 solo 2.210.440 voucher, addirittura in calo rispetto al 2015 e più o meno gli stessi del 2012, per un totale di oltre 380mila giornate di lavoro che hanno aiutato ad avvicinare al mondo dell’agricoltura giovani studenti e a mantenere attivi molti anziani pensionati nelle campagne senza gli abusi che si sono verificati in altri settori.