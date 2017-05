Weekend fra nuvole, pioggia e qualche raggio di sole

Nuvoloni incombono sul Ceresio - foto di Gianpietro Toniolo

Weekend molto variabile in arrivo sul varesotto. Ombrelli quindi a portata di mano fra sabato 6 e domenica 7 maggio.

Secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino, sabato al mattino ci sarà ancora un po’ di sole all’Est, ma via via nuvoloso a partire da Piemonte e Lombardia occidentale. Nel pomeriggio cieli coperti con inizio di piogge e temporali che si estenderanno a tutta la Lombardia in serata. Limite neve oltre 1600m.

Domenica sarà soleggiato con passaggio di nubi medio-alte. Lungo le Alpi ventilato da Nord e maggiore nuvolosità. Rari rovesci pomeridiani di passaggio sul Bresciano, altrove asciutto.