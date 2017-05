Whirlpool inaugura il nuovo quartier generale di Pero

La veduta d'insieme

Perseo Expo District, via Carlo Pisacane 1, Pero. È questo il nuovo indirizzo di Whirlpool EMEA. Giovedì 11 maggio è il giorno dlel’inaugurazione del nuovo headquarter della multinazionale.

Un momento di festa, che dalle nostre parti non sarà esattamente lo stesso: il trasferimento a Pero infatti lascia aperto uno spazio di indeterminatezza per quanto riguarda il vecchio quartier generale di Comerio, quello voluto da Giovanni Borghi e che fino allo scorso dicembre è stato il cuore dell’azienda. La discussione sul futuro dell’area è stata intavolata, ma siamo ancora lontani dalla fine del lungo percorso che, sperano a Comerio, darà un nuovo volto all’area ex Whirlpool.

«In bocca al lupo per la nuova avventura all’azienda, è importante che resti in Italia – commenta Silvio Aimetti, sindaco di Comerio -. Auspicio è che il percorso per l’area ex Whirlpool vada a buon fine. In consiglio comunale ho comunicato lo stato della situazione dopo i workshop svolti nei mesi scorsi: le idee per il futuro ci sono e sono diverse, con alcuni paletti (no centro commerciale centro o grosse residenze): potrebbe svilupparsi l’idea di dare diverse funzioni all’area. Nelle prossime settimane ci saranno nuovi incontri, sono numerosi i comeriesi e gli operatori economici che mi chiedono informazioni e si chiedono quando si potrà chiudere il cerchio. Credo sia arrivato il momento delle risposte, prima dell’estate vorrei chiudere con l’azienda e avere le idee chiare, mantenendo come ferme tre cose: la tutela dell’interesse pubblico, l’interesse del territorio e l’interesse dell’azienda».

Giovedì 11 maggio alle 16.30 al Perseo Expo District Esther Berrozpe Galindo, presidente di Whirlpool EMEA e vicepresidente di Whirlpool Corporation farà da padrona di casa, affiancata dal sindaco di Pero Maria Rosa Belotti, dal presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni e da Paolo Gentiloni, presidente del Consiglio dei Ministri.