“Yo soy Fidel”, al People una serata su Cuba tra miti e storia

Fidel Castro

Il Partito Comunista Italiano di Busto Arsizio invita alla serata “Yo soy Fidel” che si terrà al People di viale Concordia, 1 bis a Busto Arsizio domenica 14 maggio alle 21.

Lo scorso novembre moriva Fidel Castro. Per quanti amano Cuba (vista ed immaginata), i sogni di rivoluzione di generazioni, il riscatto di un popolo (quale esempio per la libertà di tutti) e la sua indomita resistenza, la morte di uno dei protagonisti di quell’impresa di quasi sessantanni fa nonché per decenni Lìder Màximo sollevano domande e questioni che hanno sempre accompagnato l’esperienza cubana.

Sarà però uno sguardo dalla partenza e dal taglio innanzitutto personale ed umano di chi Cuba la consosce bene, conoscendono direttamente le vite, abitando a fianco del ‘pueblo’, condividendone dubbi e passioni. Oltre il mito di Fidel e Cuba, c’è la concretezza del vivere, del resistere del proseguire su un cammino di eguaglianza che non si può dare per certo nemmeno dopo sessantanni e che va rinnovato e difeso perché oltre al mito che rimane ciò che va coltivata è la speranza per Cuba ed i cubani e per quanti continuano a credere che un mondo migliore è possibile.

Aprirà la serata Cosimo Cerardi con pillole di storia, seguito dai racconti cubani di Franca Masera ed Antonio Franzoni con le loro testimonianze su e da Cuba, persone e luoghi non comuni

circa Cuba e i luoghi comuni (anzi, comunisti e non solo). Infine intratterrà i presenti Elis Ferracini nel ruolo del ‘curioso’, ovvero una pci (persona curiosamente ignorante).