100 km del Passatore, quattro varesotti completano l’impresa

Dicono sia la corsa più affascinante d’Italia. Sicuramente, giunta all’edizione numero 45, è una storica nel mondo del podismo endurance.

La 100 km del Passatore è una gara per atleti con la “A” maiuscola, non solo perché si corre per cento chilometri, ma anche perché c’è grande dislivello nel percorso da Firenze e Faenza, raggiungendo i 913 metri del Passo della Colla di Casaglia. E’ già un traguardo riuscire a finire la gara.

Allo start in via Calzaiuoli nel centro di Firenze erano presenti 2705 atleti. Tra di loro anche diversi atleti provenienti dalla provincia di Varese.

Tutti hanno portato a termine l’impresa, assieme ad altri 2192 ultrarunner. Roberto Balzanelli, 51 anni di Cugliate Fabiasco, ha chiuso la sua fatica dopo 9h53’40”, qualificandosi al centesimo posto. Marco Rancati, 32enne di Malnate, si è invece piazzato al 169esimo posto, con il tempo di 10h31’29”.

Più indietro Antonio Palazzo di Castiglione Olona, che ha chiuso al 474esimo posto con 11h53’36” e Gianfranco Gargiulo, anche lui malnatese, giunto 540esimo con 12h08’54”.

A vincere la gara, per la dodicesima volta consecutiva, è stato l’eterno Giorgio Calcaterra in 7h03’54”.

