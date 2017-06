110 anni fa nasceva Domenico Agusta, il Revival 2017 è dedicato al fondatore

Il 24, 25 giugno prossimi Cascina Costa di Samarate sarà teatro del 23° Revival Mv Agusta, del 17° MV Agusta Owners Meeting e del 12° Magni Owners Meeting.

LA MANIFESTAZIONE

Prende vita la ventitreesima edizione del Revival MV Agusta, appuntamento di riferimento nel mondo delle moto storiche che si terrà il 24 e 25 giugno 2017 nell’importante cornice di Cascina Costa, sede storica del marchio MV Agusta. L’edizione di quest’anno sarà l’evento commemorativo per la celebrazione del 110 anniversario della nascita di Domenico Agusta fondatore dell’omonima azienda elicotteristica e indimenticato patron della plurititolata MV Agusta. Per tale occasione la Famiglia Agusta sara’ presente durante tutta la manifestazione insieme ai campioni che hanno reso celebre il marchio MV Agusta come Giacomo Agostini, Carlo Ubbiali, Gianfranco Bonera e dai piloti e team attualmente impegnati nei vari campionati con moto MV Agusta. Non solo le MV storiche ma anche la produzione moderna MV Agusta sara’ protagonista nello spazi o dedicato al diciassettesimo MV Agusta Owners Meeting con l’esposizione di tutte le moto dei partecipanti che come da tradizione sono dei veri capolavori a due ruote. Invece nell’area del dodicesimo Magni Owners Meeting si raduneranno tutti i possessori di motociclette Magni che uniranno il rombo delle loro moto a quello dei due recenti modelli Storia e Filo Rosso per ricordare l’indimenticabile Arturo. Nel pomeriggio l’appuntamento e’ sul circuito cittadino dove sfileranno le moto storiche e moderne.

REVIVAL MV AGUSTA

Un’occasione unica per poter ammirare da vicino le moto che hanno fatto la storia del marchio MV Agusta. Rari esemplari da corsa e moto stradali sono esposti in una mostra statica a disposizione dei visitatori. Il rombo dei motori da competizione e la presenza dei campioni che li hanno condotti in pista Vi riportera’ per un giorno ai fasti dell’epoca d’oro del marchio.

MV AGUSTA OWNERS MEETING

Quale occasione migliore per sfoggiare la propria MV Agusta e scambiare opinioni con altri bikers e appassionati ? La passione unisce e quando si tratta di essere possessori della moto piu’ bella del mondo e’ ancora piu’ bello condividere. Moto da tutta Europa, originali o personalizzate all’inverosimile… tutte nel piazzale pronte per essere ammirate e fotografate.

MAGNI OWNERS MEETING

Chi non ha mai sentito parlare del mitico Arturo, l’uomo che ha diretto il Reparto corse MV Agusta ed ha contribuito alle vittorie di Giacomo Agostini. Il Raduno che riunisce le moto che ha progettato e costruito dopo il ritiro dalle corse vi dara’ l’opportunita’ di scoprire ed ammirare tutta la sua geniale produzione e conoscere tutti gli estimatori del suo marchio.

IL CIRCUITO

La sfilata pomeridiana delle moto storiche, moto moderne e moto da competizione su uno degli ultimi circuiti cittadini esistenti è un’occasione unica per vedere e soprattutto sentire da vicino il rombo delle mitiche MV Agusta. Piloti professionisti impegnati nei vari campionati con le moto MV Agusta, daranno spettacolo con la loro bravura ed abilità.