2 giugno, concerto in sala consiliare

Si terrà venerdì 2 gugno alle 17.30, nella sala consiliare del Municipio, il concerto in occasione della Festa della Repubblica del Corpo Musicale Giovanni Colombo diretto da Renato Agliata.

“La cronaca – spiegano gli organizzatori illustrando il programma di quest’anno – ci parla quotidianamente di stalking, violenza famigliare, abusi, femminicidio… tanto che ne siamo quasi anestetizzati. La Polizia di Stato, in occasione del lancio della campagna contro la violenza sulle donne, “questo non è amore”, ha riportato dati in preoccupante crescita. La Donna sarà quindi al centro del nostro percorso musicale, con la speranza che le note siano di sostegno a chi è vittima e magari non ha il coraggio di denunciare, ma che aiutino a risvegliare anche in ognuno di noi l’attenzione verso questi temi”.

Il programma:

INNO DI MAMELI

V. de Cesare UN SALUTO A SESTO CALENDE

T. Deleruyelle STATUE OF LIBERTY

arr. R. Sebregts, I WILL ALWAYS LOVE YOU

J. De Haan QUEEN’S PARK MELODY

J. Stevens BENEDICTION

arr. S. Cortland THE POWER OF LOVE

arr. T. Ricketts Selections from MARY POPPINS

arr. J. Brubaker DANCING QUEEN

L. Pusceddu NURSE