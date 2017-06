2 Giugno, tutte le iniziative per il ponte della Repubblica

Fascia tricolore

Sono tante le iniziative in programma in città per il ponte della Festa della Repubblica. Da venerdì a domenica, chi resta a Milano potrà scegliere tra appuntamenti culturali, come le visite a Palazzo Marino e i Musei civici gratuiti, musicali, come il concerto in Duomo, sportivi, come il maxischermo al Parco Experience e l’evento Coni in piazza del Cannone, o di relax, grazie all’apertura straordinaria dei centri balneari Argelati, Lido, Romano e Scarioni.

Venerdì 2 giugno

In occasione del 71° anniversario della fondazione della Repubblica, Palazzo Marino e l’ufficio del Sindaco saranno aperti per grandi e piccini dalle ore 10 e fino alle ore 20, per una giornata di festa speciale, che prevede anche due momenti musicali: alle ore 15.30 con la Banda della Polizia locale di Milano “Cordialis Rigoris” e alle ore 17.30 con la Civica Orchestra di Fiati.

Sabato 3 giugno

Milano e Napoli insieme per l’Europa, nel segno di un concerto che unisce due importanti identità culturali italiane nella loro ricchezza. All’interno del Duomo, alle ore 21, la Veneranda Fabbrica offrirà alla città una serata gratuita aperta a tutti: l’Orchestra e il coro del Teatro di San Carlo di Napoli, diretti dal Maestro Zubin Mehta, presenteranno uno dei lavori più conosciuti del repertorio sinfonico di Ludwig Van Beethoven: la Sinfonia n. 9 in re minore per soli, coro e orchestra Op. 125.

Il concerto è a ingresso libero, fino a esaurimento posti, dalle ore 20.15. Non è necessaria prenotazione.

Per chi ama il calcio, invece, sarà il Parco Experience il protagonista del sabato sera grazie al maxischermo che permetterà di vedere la finale di Champions League (alle 20.45).

Domenica 4 giugno

Alle ore 11.00, in Sala Alessi si terrà il secondo appuntamento di “Palazzo Marino in musica” con un concerto dedicato a Claudio Monteverdi (ingresso gratuito).

Torna anche “Domenica al Museo”, l’iniziativa del Comune di Milano e del Mibact che prevede l’apertura gratuita dei musei ogni prima domenica del mese. Sarà quindi possibile visitare gratuitamente, oltre alla Pinacoteca di Brera, i Musei del Castello Sforzesco, il Museo del Risorgimento, la GAM|Galleria d’Arte Moderna, il Museo Archeologico, Palazzo Morando|Costume Moda Immagine, il Museo di Storia Naturale, l’Acquario, il Museo della Pietà Rondanini, la Casa Museo Boschi Di Stefano e lo Studio Museo Francesco Messina. L’ingresso al Museo del Novecento è ridotto (5 euro) e il biglietto consente di visitare, oltre alla collezione, anche la mostra “New York New York. Arte Italiana: la riscoperta dell’America”

Al Castello Sforzesco, inoltre, si terrà l’iniziativa “Bimbi al Castello” con un ricco programma di attività per adulti e bambini, alla scoperta delle merlate e dei camminamenti, del Museo degli Strumenti Musicali e di quello delle Arti Decorative. Tra le attività gratuite si segnalano i laboratori didattici ‘C’era una volta il Castello’ a Sforzinda (alle 14 e alle 16, per bambini dai 6 ai 13 anni) e il laboratorio di canto corale e teatro proposto dall’Associazione Solo Canto (dalle 14 alle 18, per bambini dagli 8 ai 13 anni), che si uniranno la sera nel coro dell’opera per voci bianche Chip and his dog di Gian Carlo Menotti.

Per tutte le attività è obbligatoria la prenotazione: www. milanocastello.it

L’appuntamento per gli sportivi sarà invece in piazza del Cannone. In occasione della Giornata Nazionale dello Sport, dalle ore 11 alle ore 18, il Coni Milano ha organizzato una grande manifestazione durante la quale si potranno provare diverse discipline sportive e scoprire le realtà che animano Milano. Attività ed eventi

Da venerdì a domenica

Venerdì, sabato e domenica saranno aperte, in via straordinaria, le piscine dei centri balneari Argelati, Lido, Romano e Scarioni.

Tante anche le iniziative che, per tutti e tre i giorni, animeranno il Parco Experience, dai nuovi e inediti spettacoli dell’Albero della Vita, realizzati da Balich Worldwide Shows (dalle 14.30 ogni ora), al “Festival del Volo” (15 mongolfiere a volo libero e frenato insieme a droni, aquiloni giganti, simulatori di volo, mostre e laboratori) e all’evento “Experience Motorshow” (manifestazione di auto e moto d’epoca organizzata da Scuderia del Portello Alfa Romeo). Attività ed eventi