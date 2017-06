20Suonati per festeggiare NATURart

foto generiche tempo libero

In una bellissima atmosfera di festa e con una grande partecipazione di giovani e tanti amici, si è svolto ieri sera 20 Suonati, il grande evento promosso da NATURart per festeggiare i 20 anni di attività: 12 ore di animazione, laboratori, letture per bambini e sport proposte dagli educatori della cooperativa sociale in collaborazione con alcune delle realtà associative che hanno condiviso con NATURart un lavoro sinergico e di rete in tutti questi anni.

Sempre nel pomeriggio, musica rap e tornero di basket, cui hanno partecipato 5 squadre. Grande successo per il concerto serale dei Pan del Diavolo, Moplen e i Bassistinti, la cui reunion è stata molto apprezzata dai fans accorsi numerosi per rivedere sul palco la storica band varesina. La serata si è conclusa con Silentdisco, la grande festa silenziosa, che ha fatto ballare tantissimi giovani.

Oltre che da NATURart, 20Suonati è realizzato da Notturno Giovani e dal festival Convergenze, con il contributo di Fondazione Cariplo, il sostegno di Coop Lombardia e in collaborazione con Comune di Varese e i seguenti partner varesini: Progetto Zattera, Legambiente, Spazio Kabum, Barman At Work, Discobus, Scout Varese 8 e UISP, cui si aggiungono l’Associazione Le Officine Culturali di Cassano Magnago e il CFM – Centro Formazione di Barasso.