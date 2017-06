220 cittadini attesi alla cena rinascimentale in piazza Santa Maria

La celebrazione in piazza con l'arcivescovo chiude il programma di iniziative per i 500 anni del santuario

Sono circa 220 i cittadini che venerdì 16 giugno parteciperanno alla cena rinascimentale organizzata dall’Amministrazione comunale in occasione del cinquecentesimo anniversario del santuario di Santa Maria, già in programma per il 6 maggio e poi rinviata a causa del maltempo.

La serata, a cui collaborano il Distretto Urbano del Commercio, l’Enaip di Busto Arsizio, e il panificio Marmonti, si svolgerà in via Cavour e in piazza santa Maria e permetterà ai partecipanti di vivere una serata del 1517, anno di fondazione del santuario.

Il menu è stato studiato da Enaip Busto Arsizio in base a una ricerca storica sugli ingredienti e sui piatti dell’epoca e saranno gli stessi studenti dell’Enaip a cucinare e a servire a tavola vestiti con costumi ispirati al rinascimento, realizzati dall’Acof Olga Fiorini e dal Club Boschessa.

Non mancheranno attività di animazione realizzate dal servizio di Didattica museale e territoriale a cui potrà partecipare anche chi non si è iscritto alla cena. Dalle ore 20.30 è infatti previsto uno spazio dedicato alle famiglie con bambini dai 4 agli 12 anni in piazza santa Maria, in cui verranno proposti letture tematiche (per bambini dai 4 agli 8 anni) e “il memory degli odori” (per bambini dai 6 ai 12 anni).

Partendo dai alcuni sacchetti in juta contenenti alcune delle spezie, erbe aromatiche ed ingredienti utilizzati nelle portate servite durante la cena, i bambini saranno coinvolti in un gioco che insegnerà loro a conoscere e riconoscere profumi di alcuni alimenti. Un gioco per chi ha davvero fiuto per le associazioni! Il gioco sarà proposto a gruppi di 16 bambini, ad intervalli di circa 30 minuti.

Sempre alle ore 20.30 in piazza Santa Maria, alcuni operatori della Didattica saranno a disposizione dei passanti per fornire informazioni riguardo il Santuario di Santa Maria, l’aspetto e l’evoluzione storica del centro cittadino tra Medioevo e Rinascimento.

Le guide si occuperanno inoltre di presentare le diverse portate della cena, mano a mano che verranno servite ai commensali. In particolare, verranno forniti cenni storici riguardo gli ingredienti principali e alcune curiosità legate all’utilizzo di quel tipo di alimento e/o di ricetta.