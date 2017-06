25 anni sulle rotelle, la passione dei Frattolillo e dei ragazzi dell’International Skating

Sul muro dello spogliatoio c’è una grande foto che ritrae Mario Frattolillo, scomparso a novembre e fondatore dell‘International Skating che quest’anno compie 25 anni, a bordo pista c’è Marco Frattolillo, che ha ereditato l’importante storia di questa società e il compito di portarla avanti, e in pista sui pattini c’è il giovanissimo David Frattolillo, fresco vincitore di un campionato nazionale Uisp.

Tre generazioni unite dalla passione per i pattini a rotelle sono il simbolo più forte di questa società nata nel 1992 e che oggi conta 80 atleti e atlete che si misurano come singoli o gruppi spettacolo nelle principali competizioni dilettantistiche e federali provinciali, regionali e nazionali: «Sono passati 25 anni intensi, di grande lavoro e grandi sacrifici ma anche di spettacolo e divertimento – racconta Marco, oggi allenatore e un tempo campione nazionale ed europeo – proprio ieri mio figlio ha vinto i campionati nazionali Uisp ma non è l’unico campione in squadra». Compie un quarto di secolo l'associazione sportiva fondata da Mario Frattolillo e proseguita dal figlio Marco. Sono circa un'ottantina le atlete e gli atleti che frequentano il PalAriosto

Lo scorso 10 giugno hanno festeggiato questo importante traguardo con uno spettacolo che ha riempito il pala Ariosto, sede degli allenamenti e delle gare, intitolato “L’albero della vita” nel quale il legame tra il fondatore e gli atleti è stato declinato con un albero realizzato con la tecnica della Sand Art, videomapping e le bravissime pattinatrici e gli ottimi pattinatori della società sportiva:«E’ stato un momento molto emozionante – racconta ancora Marco – personalmente anche molto commovente visto che è stato ricordato mio padre».

Marco vorrebbe pensare in grande ma non nasconde qualche difficoltà e lancia un appello al Comune di Busto Arsizio: «Avremmo bisogno di un numero maggiore di ore per implementare le specialità e il numero di atleti – spiega – in un futuro non lontano, grazie anche all’unificazione di tutti gli sport a rotelle in un’unica federazione (la Fisr, ndr), queste discipline potrebbero diventare olimpiche e noi siamo sicuri di poter contribuire con l’elevato livello tecnico dei nostri ragazzi. Chiediamo all’assessore allo Sport Stefano Ferrario di aiutarci dandoci più ore anche in altri spazi dedicati allo sport».

Il pattinaggio artistico a rotelle è uno sport per tutti e che fa molto bene al fisico: «Invito i ragazzi e le ragazze a provare – spiega ancora Frattolillo – fa bene a tutte le parti del corpo che si sviluppano in armonia, aiuta a coordinarsi e ad avere una concezione dello spazio e può essere fatto sia a livello individuale che in gruppo». Per chi volesse avvicinarsi al mondo delle rotelle Marco Frattolillo vi dà appuntamento al palaAriosto al martedì, al mercoledì e al venerdì dalle 16 alle 20 oppure può andare sul sito www.internationalskating.it.