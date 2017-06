46 mila legnanesi chiamati a votare il loro sindaco

foto di Legnano

A Palazzo Malinverni si lavora a pieno ritmo in vista dell’ormai imminente scadenza elettorale di domenica 11 giugno 2017.

I legnanesi chiamati alle urne per eleggere il Sindaco e rinnovare i 24 membri del Consiglio comunale saranno in tutto 46.460 (22.213 maschi e 24.247 femmine). A questi vanno aggiunti 43 stranieri residenti in città, ma cittadini di un Paese membro della UE, che hanno chiesto di poter esercitare il diritto di voto amministrativo. Le matricole del voto sono 233 (114 maschi e 119 femmine).

L’Ufficio Elettorale, per permettere il rilascio delle tessere elettorali, resterà aperto ininterrottamente dalle ore 9 alle 18 nei due giorni precedenti il voto (venerdì e sabato), mentre domenica l’accesso al pubblico sarà garantito dalle ore 7 alle 23.