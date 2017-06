50 manichini in riva al lago per imparare il massaggio cardiaco

Foto varie

Il 18 giugno dalle ore 14.30, per tutto il pomeriggio, si terrà presso il Parco a Lago di Luino l’evento “Rimetti in circolo la vita” organizzato dalla Croce Rossa di Luino.

Sarà possibile per tutta la popolazione interessata imparare e fare prove pratiche gratuite di massaggio cardiopolmonare e disostruzione pediatrica su 50 manichini e con il supporto dei nostri formatori.

Straordinaria sarà la presenza di due Eccellenze della formazione in tutta Italia, Marco Guernelli e Sabina Biffi.

Alle ore 17.15 si terrà poi una sessione dedicata alle autorità locali per lanciare un forte messaggio di sensibilizzazione sull’importanza di queste utilissime pratiche salvavita per bambini e adulti.

«Sono molti i Sindaci del territorio che hanno già confermato la loro presenza oltre a parecchi Presidenti delle associazioni locali. Tutti uniti con la Croce Rossa di Luino per parlare la stessa lingua su questi temi e per valorizzare l’impegno che ogni giorno tanti volontari dedicano alla Comunità – commenta Pierfrancesco Buchi Presidente della Croce Rossa di Luino.

50 manichini faranno da contesto per questo pomeriggio unico nel suo genere in cui protagonista è la prevenzione, la formazione e la sensibilizzazione sul massaggio cardiopolmonare e la disostruzione delle vie aeree».

«Non serve fare i grandi proclami su questi temi, ma serve fare cose concrete e questa iniziativa va in tal senso.

Le politiche sociali, di prevenzione e salvaguardia della salute dei cittadini devono andare in questa direzione, facendo sì che le nostre Istituzioni possano fare tesoro delle risorse come Croce Rossa. E insieme lavorare per ridisegnare una migliore azione sociale», conclude il presidente della Cri Luinese.