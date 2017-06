“Rotarun for AIl”, di corsa per fare del bene

Foto varie

Rotarun for AIl è una gara coinvolgente dedicata a tutti coloro che amano camminare a contatto con la natura che si terrà a Luino domenica 11 giugno con partenza alle ore 9 dall’ex campo sportivo di via Lido.

La gara prevede tre percorsi che si differenziano per lunghezza e per target: un anello di un km per i più piccoli, uno di 5 km. più adatto alle famiglie, uno di 11.5km. per chi ama mettersi in gioco con una gara più impegnativa ed agonistica.

«Quest’anno come presidente del Rotary ho voluto fortemente questa iniziativa. – commenta il Presidente del Rotary Club Luino Laveno Alto Verbano – È la prima edizione della Rotarun for AIl: mi ha fatto piacere dimostrare come il nostro club sia in grado di aiutare il territorio e le associazioni come AIL, mettendo a disposizione le capacità e le professionalità dei soci. Fondamentale è stata la collaborazione con il Piede d’oro che ci ha permesso di abbinare sia esperienza nella parte organizzativa, sia nel dare la possibilità a tanti atleti della nostra provincia di poter tornare a gareggiare a Luino anche con una funzione turistica per meglio apprezzare Luino e i nostri dintorni».

«Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto interamente ad AIL (Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e il mieloma onlus) e questo mi auguro possa diventare un ulteriore stimolo a partecipare in tanti anche solo per dare un piccolo contributo economico. Ricordo che per iscriversi bastano 4 euro per gli adulti e 2 euro per i ragazzi sotto i 15 anni. Abbiamo previsto diversi premi a sorpresa soprattutto per i ragazzi e per le scuole.

Mi aspetto che anche tante persone di Luino si uniscano agli atleti che verranno dal resto della provincia e possano divertirsi con noi e passare una mattinata di sport», concludono dal Rotary.

La corsa è patrocinata dal Comune di Luino, la Comunità Montana Valli del Verbano, il Piede d’Oro, AIL Varese Onlus, Rotary Laveno, Luino e Alto Verbano, la Croce Rossa Italiana sezione di Luino

iscrizioni a partire dalle ore 7.30