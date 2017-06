670 atleti nelle acque del Lago di Monate per l’Italian Open Water Tour Challenge

Foto varie

Vedere tutti quei nuotatori nelle acque del lago di Monate sarà un vero spettacolo. È l’Italian Open Water Tour Challenge 2017 che parte domenica 18 giugno a Monate con un successo che va oltre ogni più rosea aspettativa: saranno oltre 670 gli atleti provenienti da tutta Italia, in rappresentanza di ben 95 Società sportive, diverse oltre frontiera, che si contenderanno i Trofei messi in palio dalla ASD I Glaciali e la Società Nazionale di Salvamento, organizzatori del Tour.

“L’entusiasmo che ci sta travolgendo, con numeri mai visti in una manifestazione open water a Monate, ci riempie di orgoglio – racconta il Presidente de I Glaciali Marcello Amirante – e dimostra che il lago di Monate ha potenzialità ancora inespresse. Un peccato non poter accettare tutte le richieste d’iscrizione, sono certo che l’anno prossimo riusciremo ad aumentare la nostra recettività”

Il video di nuotatori che consigliano da tutta Italia di partecipare alle tappe del Circuito è stato il viatico per un vero e proprio tam tam mediatico sulla pagina facebook Italian Open Water Tour con oltre 12.000 visualizzazioni

Così la prima tappa è diventata la manifestazione natatoria open water più grande mai svolta nel lago di Monate, caratterizzata dalle tre gare che si svolgeranno durante la giornata: la 5000 mt con partenza alle 9.30, la 2500 mt alle 12.00, la staffetta alle 15.30.

La giornata si prospetta come una vera e propria festa al lago per atleti e accompagnatori con la musica e la cucina del Twiggy Cafè e la birra di baVarese Prost Fest.

Come tradizione tutti i partecipanti passeranno sotto il gonfiabile di Avis Provinciale Varese, partner storico della manifestazione che metterà in palio il II° Trofeo Open Waters Open Minds avis che quest’anno verrà assegnato al più giovane donatore tra gli iscritti alle gare.

Tutti i vincitori dello scorso anno saranno presenti al via: Andrea Ferrari (Derthona nuoto) primo assoluto sia sulla 2500 mt che sulla 5000 mt, Erika Audasso (CSR Granda) sulla 5000 mt, Paok Thessaloniki sulla staffetta del mezzo miglio marino x 3 e gli attraversatori di Pozzanghere sulla 2500 mt a squadre.

Non mancheranno anche le classifiche per chi gareggerà col costumino tradizionale, a difendere i titoli della 5000 mt e 25000 mt Marco Allegretti (Attraversatori di Pozzanghere PV) e Silvia Cattaneo della 2500 mt (Happy Sport Team).

Molte le caratteristiche uniche del circuito, la più “eclatante” è la staffetta, che quest’anno ha avuto un vero e proprio boom con ben 65 Team al via, seguita dai molti Trofei dedicati alle squadre.

Il Monate’s Big Team andrà alla squadra che porterà più atleti al traguardo tra tutte le gare, mentre il Gran Premio Monate “Team” è stato pensato per dare la possibilità a tutte le squadre con almeno 15 partecipanti ad una singola gara di avere la propria classifica dedicata per trasformare la tappa nel proprio Trofeo Sociale con tanto di premiazione sul palco insieme a quelle “ufficiali”.

Ben 15 i Team con più di 10 iscritti e addirittura 3 con più di 30 atleti al via. Sono 11 le regioni di provenienza e 28 le provincie rappresentate per uno degli eventi con più visibilità della nostra provincia.

La tradizionale attenzione per l’aspetto sociale di Italian Open Water Tour prevede che l’organizzazione devolverà 1 euro per ogni iscritto destinati in parte a un progetto sposato col Comune di Travedona Monate e alla Canottieri Monate che permetterà all’atleta travedonese Gabriele Rizzi di partecipare al Campionato Mondiale Trapiantati di Malaga di fine giugno (Comunicato allegato), ed in parte al partner storico Terre des Hommes Italia Onlus per i suoi progetti legati all’infanzia.

La giornata s’inserisce all’interno di un week end di Cultura , sport e divertimento organizzato dal Comune di Travedona Monate che partirà venerdì 16 col Convegno Lago di Monate: scienza, sport e tradizione, alle 21.00 presso la Sala Don Luigi Ponti della sede della Canottieri Monate. (Locandina allegata)

Prossime tappe di Italian Open Water Tour: 27 agosto Maccagno (VA) e 18 settembre Noli (SV), per le quali sono già aperte le iscrizioni sul portale www.italianopenwatertour.com