A lezione di coding con Joachim Horn

Coding e scuola. Il linguaggio computazionale si sta diffondendo nelle scuole grazie a programmi e giornate speciali. Conoscere il linguaggio dell’informatica è una competenza sempre più richiesta in un mondo integrato con il digitale.

Tra i principali obiettivi di “Idea.Lab” c’è sicuramente la promozione del coding. Giovedì 29 giugno, nel suo laboratorio dell’occupabilità dei Molini Marzoli, arriverà uno dei massimi esperti livello internazionale.

Dalle 10,30 alle 13.00 sarà ospite Joachin Horn, il fondatore della startup Sam Labs, che raccontrà la sua storia e insegnerà come progettare una lezione di coding.

Gli argomenti trattati durante l’incontro saranno:

* Introduzione all’Alfabetizzazione Digitale, cosa sta accadendo nel Regno Unito e la collaborazione con le startup

* Individuazione degli argomenti del curriculum che possono essere utilizzati per insegnare coding (esempi in matematica, fisica, geografia e musica)

* Creare semplici esercizi per fare coding a scuola integrandoli nel curriculum

* Alcuni ingredienti per una lezione di successo

* Come tracciare e memorizzare i risultati

L’evento, organizzato in collaborazxione con Monti & Russo Digital di Legnano, è dedicato a tutti gli insegnanti ed in particolare a quelli della scuola primaria o secondaria di primo grado. Un’altra opportunità che idea.Lab mette a disposizione di docenti innovatori e sperimentatori per realizzare insieme, fuori e dentro la scuola, spazi di apprendimento stimolanti per i ragazzi