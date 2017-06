A Palazzo Comunale il raduno bandistico

bande musicali varesine

E’ in programma per sabato primo luglio il raduno bandistico a Besozzo. L’appuntamento è a Palazzo Comunale dove si riuniranno la Filarmonica di Cassano Valcuvia – Maccagno, la Ispra Blues Band e la Filarmonica di Besozzo. Il programma prevede, il ritrovo alle 20 e 30 a palazzo Comunale, la sfilata fino a Piazza Garibaldi, il saluto delle autorità e l’inizio del concerto. Alle 23 si terrà l’esecuzione congiunta delle band partecipanti. In caso di maltempo la manifestazione si terrà sotto il porticato del comune.