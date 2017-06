A Pogliano MIlanese il decimo Tigros della provincia di Milano

tigros pogliano milanese

Mercoledì 21 giugno 2017 ha aperto a Pogliano Milanese in Via Garibaldi, 29 il sessantunesimo supermercato Tigros. E’ il decimo in provincia di Milano.

Il nuovo Tigros di Pogliano Milanese ha un organico di 23 persone di cui 20 nuove assunzioni che vanno ad affiancarsi al personale esperto, indispensabile per trasferire i valori e le competenze aziendali.

La catena varesina si presenta a Pogliano Milanese con un negozio dove è possibile trovare oltre 9.000 articoli confezionati, o gustare più di 600 prodotti freschi: per proporre ai Clienti una soluzione di spesa ancor più completa e su misura per ogni esigenza dal 10 luglio nel nuovo TIGROS di Pogliano Milanese sarà anche disponibile Tigros Drive, il servizio gratuito che permette di fare la spesa online collegandosi al sito di Tigros e ritirandola al box informazioni del supermercato nel giorno e all’ora selezionata.

Il nuovo Tigros di Pogliano Milanese dispone di un parcheggio scoperto riservato ai Clienti con un centinaio di posti auto e 2 colonnine di ricarica delle auto elettriche.

ORARI DI APERTURA:

Da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.00

Domenica dalle 8.30 alle 13.00