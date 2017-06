“A proposito di Gaia”: incontro sulla scienza a Villa Toeplitz

Villa Toeplitz

“I crocevia della Scienza. Dialoghi tra natura, storia e cultura”

Medicina, scienze naturali, storia, comunicazione, musica e arte si intrecciano nel ciclo di incontri pensato e voluto dall’Università degli Studi dell’Insubria per la cittadinanza, dal titolo : “I crocevia della Scienza. Dialoghi tra natura, storia e cultura”.

Gli incontri sono organizzati a Villa Toeplitz dal Centro di ricerca sulla Storia della Montagna, della Cultura Materiale e delle Scienze della Terra del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell’Ateneo.

Il prossimo appuntamento “A proposito di Gaia. Storia della scienza e scienze naturali” è in programma venerdì 16 giugno, alle ore 15.00.

Interverranno: Giulia Rispoli (Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin) sul tema “Alle origini dell’interdisciplinarità: teorie dei sistemi, cibernetica e tectologia” che offrirà una panoramica storica ed epistemologica sulle teorie sistemiche e cibernetiche. Il seminario metterà a confronto diverse visioni di sistema e le diramazioni interdisciplinari e transdisciplinari che hanno innervato il loro sviluppo, in particolare nelle scienze biologiche e in ecologia, nel corso del Novecento.

A seguire Francesco Luzzini (Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin – Università degli Studi dell’Insubria) parlerà de “Il libro e la lente. Per un approccio interdisciplinare alla storia delle scienze naturali”. Fare storia delle scienze naturali significa studiare e far interagire tra loro molte discipline differenti. Come si cercherà di dimostrare, durante l’incontro, l’esito di questa impresa è tutt’altro che scontato: dipende dalla capacità dello studioso d’assimilare nuove competenze, ma anche dalla sua disponibilità a liberarsi di preconcetti settoriali ancora molto diffusi e resistenti.

L’ingresso è libero e gratuito e aperto a tutti gli interessati.