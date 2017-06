A Sacconago si corre il “Giro dei 3 campanili”

Foto di atletica leggera, podismo, atleti e manifestazioni

Inizia questa sera – venerdì 30 giugno – il fine settimana podistico. In programma c’è infatti l’11° Giro dei 3 Campanili che si disputa a Sacconago, uno dei principali quartieri di Busto Arsizio, e che è inserita all’interno della Festa Patronale.

La “3 Campanili” ha un percorso che si snoda per 5,5 chilometri, disegnato tra le vie del centro storico sinaghino, è organizzata dalla Atletica San Marco in collaborazione con la Parrocchia ed è affiancata dalla “Mini Run” di un chilometro, aperta ai bambini delle scuole elementari.

Il programma prevede il ritrovo e l’apertura delle iscrizioni dalle 18,30 al Parco del CTE – Piazza Giovanni XXIII. I singoli possono iscriversi fino alla partenza, la quota prevista è di 3 euro (1 euro per la Mini Run). Lo start è previsto alle 20,05 (19,55 la Mini) e l’arrivo è fissato in Piazza Chiesa Nuova.

A seguire ci sarà il “Pasta Party” gratuito per tutti i partecipanti, che avranno a disposizione anche le docce al campo sportivo della CAS, a 200 metri da partenza e arrivo. Dopo il termine della gara sono previste le premiazioni per i primi tre uomini e le prime tre donne e per il Gruppo più numeroso, al quale andrà il Trofeo Paolo Moncada. A seguire poi presso il cortile del CTE, ci sarà il concerto della “Urlo Band”.

IL PERCORSO

Ecco quindi il dettaglio del tracciato della “3 Campanili”: dal via si andrà nelle vie limitrofe alla Piazza per poi percorrere le vie del centro storico, Piazza Chiesa Vecchia, sino al cimitero di Sacconago, Si andrà quindi verso la pista di atletica, il terzo campanile – ovvero la Madonna in Campagna – l’oratorio che verrà attraversato all’interno per poi concludere nella suggestiva via centrale del quartiere e della Piazza Chiesa Nuova.