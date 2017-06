A San Siro la grande festa di Davide Van De Sfroos

Concerto del cantante laghe allo stadio San Siro di Milano del 9 giugno 2017

Una grande festa quella che si è tenuta questa sera, venerdì 9 giugno, allo Stadio di San Siro a Milano. Davide Van De Sfroos ha aperto il suo grande show nel “tempio” della musica dove ha chiamato a radunarsi i suoi fan più affezionati e non solo. «Ciao, è bello essere qui, in qualche modo mi sembra di conoscervi uno ad uno», ha detto il cantautore rivolto al pubblico.

Uno spettacolo, quello andato in scena, che ha visto Davide Van De Sfroos salire sul palcoscenico accompagnato da una band di venti musicisti che insieme a lui hanno ripercorso i diversi momenti musicali di una carriera iniziata vent’anni fa.

Con lui i Luf, gli Shiver ma anche la Gnola Blues Band o il violinista Angapiemage “Anga” Persico, colleghi che hanno condiviso con Davide Van De Sfroos parte del suo percorso artistico, per uno spettacolo di musica e colori.

Una scaletta di nuovi e vecchi brani, cantati da Davide insieme al suo pubblico, per quella che è voluta essere sopratutto una grande festa. In tanti infatti, non si sono voluti perdere l’occasione di un’appuntamento speciale come quello di San Siro. Due ore e mezza intense di musica, dove il pubblico, arrivato da tutta la regione, ha cantato e ballato dimostrando tutto il suo affetto al cantautore laghèe.