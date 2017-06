A Sesto il Campionato Fotografico tra Club

pittori, quadri, dipinti, sculture

Venerdì 9 Giugno, il Campionato Fotografico tra Club farà tappa a Sesto Calende per una serata dedicata alla fotografia “Street in Bianco e Nero”. A sfidarsi il Fotocinevideoclub Verbano di Sesto Calende, gli Amici dell’ Associazione “Officina Fotografica” di Romagnano Sesia e il Fotoclub di Arona.

Saranno in competizione amichevole 30 scatti di street photography (10 per club) realizzati rigorosamente in bianco e nero dai soci dei tre club.

Durante l’appuntamento le immagini presentate verranno visualizzate, analizzate e giudicate da una giuria popolare e da un celebre giudice tecnico di assoluto valore.