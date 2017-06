A spasso per i siti Unesco del Varesotto con Morandi Tour

Gli autobus Unesco della Lombardia

In viaggio con comodi e moderni autobus, con il supporto di brave e preparate guide in grado di spiegare in ogni dettaglio la preziosità del luoghi e di rispondere ad ogni curiosità.

Quale formula migliore per andare alla scoperta dei quattro siti Unesco della Provincia di Varese? A fornire questa interessante opportunità è Morandi Tour, uno degli operatori turistici più importanti della Lombardia, partner del progetto Varese 4U.

Morandi organizza dal 25 giugno all’8 ottobre una serie di tour con quattro itinerari domenicali che in mezza giornata permetteranno di scoprire questi veri e propri gioielli del territorio varesino.

Si può scegliere se effettuare la visita al mattino (partenza alle 9 e rientro alle 14 circa) oppure nel pomeriggio, partendo alle 15 e rientrando attorno alle 19.

Morandi Tour ha messo a punto un calendario per ciascuno dei 4 beni Unesco che permetterà di programmare l’escursione guidata. Si parte con il sacro Monte di Varese e si chiude con il sito transfrontaliero del Monte San Giorgio. Queste le date:

Sacro Monte di Varese: 25 giugno, 23 luglio, 20 agosto, 17 settembre

Isolino Virginia: 9 luglio, 6 agosto, 3 settembre, 1 ottobre

Castelseprio: 2 luglio, 30 luglio, 27 agosto, 24 settembre

Monte San Giorgio: 16 luglio, 13 agosto, 10 settembre, 8 ottobre

La partenza dei Tour è fissata dal piazzale delle Ferrovie dello Stato a Varese, ma è a disposizione anche un servizio navetta che potrà accompagnare i visitatori dall’aeroporto di Varese (e ritorno) fino al principali hotel di Varese.

Inoltre itinerari speciali potranno essere costruiti a richiesta sia per visitatori individuali che per piccoli gruppi.

Per informazioni e prenotazioni contattare Morandi Tour telefonando al numero 0332-287146 (sede di Varese) o allo 0041-91-9226705 (sede di Lugano), o scrivere a varese4u@moranbditour.it

Informazioni sul sito www.moranditour.it