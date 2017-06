A TEDxVarese anche una mini expo dei partner: innovazione, lavoro digitale e didattica

Foto varie

Sabato 17 giugno al Centro Congressi Ville Ponti in occasione di TEDxVarese anche una mini expo delle aziende che sostengono la prima edizione dell’evento, il cui tema sarà: “Tornare a crederci”. Al primo piano di Villa Napoleonica i partner di rilievo di TEDxVarese saranno presenti con i propri stand e offriranno servizi ed esperienze ai partecipanti della manifestazione che sono riusciti ad acquistare il biglietto per partecipare.

Acer Italia, Gold sponsor di TEDxVarese, installerà uno stand presso il quale sarà possibile vivere esperienze in realtà aumentata con un’area dedicata alla valorizzazione delle innovazioni nella didattica del nostro territorio. Alcuni docenti della provincia spiegheranno come utilizzano la tecnologia nel loro lavoro. Acer Italia offre anche supporto tecnologico all’evento. “Tornare a crederci non è solo un modo di dire od uno slogan. È molto di più. È certamente un atteggiamento mentale ma è soprattutto una spinta emotiva” – ha dichiarato Marco Cappella, country manager di Acer per l’Italia, la Grecia e Israele – “Ecco perché gli interventi di questo bellissimo evento sapranno stimolare sia i nostri pensieri che il nostro cuore. Grazie a tutti coloro che lo hanno reso possibile per le emozioni che ci daranno”.

Tra i principali partner anche Elmec Informatica, azienda che ha sposato il claim della prima edizione e ha scelto di aderire all’iniziativa. “Tornare a crederci vuol dire innamorarci ancora di più di questo territorio” – ha dichiarato Rinaldo Ballerio, presidente di Elmec Informatica – “Significa investire su tutte quelle risorse che sono in grado di portare un cambiamento positivo per lo stesso grazie allo scambio continuo di idee e di competenze. Anche per questo abbiamo aderito con entusiasmo all’iniziativa del primo TEDx di Varese”. Elmec Informatica consentirà di conoscere la propria realtà anche grazie alla realtà 3D e i partecipanti potranno lasciare il proprio curriculum vitae digitale al loro spazio per farsi conoscere all’azienda.

Anche Logitech sarà presente con uno stand dedicato. Tra le altre aziende partner anche Rise Italia, che si occupa di efficientemente energetico e Savinelli, storica azienda che produce ed esporta pipe in tutto il mondo.

La Camera di Commercio di Varese è main partner dell’iniziativa. “Siamo molto contenti di offrire tutto il supporto necessario a un gruppo di giovani che è riuscito a portare sul nostro territorio un evento di portata mondiale” ha dichiarato il presidente Giuseppe Albertini.

Anche Confartigianato Imprese Varese ha scelto di sostenere TEDxVarese e sarà presente con le attività di Faberlab, il proprio hub per la cultura digitale dell’impresa. “Dopo una crisi che, dal 2008 a oggi, ha cambiato i connotati del modo di fare impresa, ha cambiato abitudini, produzioni, fatturati, mercati e prospettive, “tornare a crederci”, per un’impresa, significa non aver mai smesso di farlo. Non aver mai smesso di credere in sé stessa, nei propri dipendenti e nelle loro competenze, nell’idea da cui tutto è iniziato e da quelle che, con il tempo, hanno garantito continuità produttiva e occupazionale. Nella capacità di migliorare nel rispetto dell’ambiente, della sicurezza, della salute, della prevenzione e della formazione. È con questo spirito, lo spirito di un’associazione-azienda che rappresenta più di 8.200 piccole e medie imprese della provincia di Varese e conta 220 dipendenti, che Confartigianato ha scelto TEDxVarese, ne ha condiviso lo spirito e sostenuto la propulsività” hanno dichiarato il presidente di Confartigianato Davide Galli e il direttore generale di Confartigianato Mauro Colombo.

TEDxVarese è realizzato anche grazie alla partnership con la Fondazione Merlini, la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Varese, Igersvarese. Varesenews è promotore e media partner dell’iniziativa. Tra i patrocinanti, la Commissione Europea – Joint Research Centre, la Provincia di Varese, il comune di Varese, l’Università degli Studi dell’Insubria e l’Università LIUC – Carlo Cattaneo.

“Siamo contenti di poter contare sul supporto di un così pregiato gruppo di partner per la nostra iniziativa” – ha dichiarato David Mammano, organizzatore e licensee di TEDxVarese – “A loro va un ringraziamento doppio: per aver ceduto nell’iniziativa ma anche in un gruppo organizzatore che ha una forte componente giovanile al suo interno. Anche questo è un gran bel messaggio”.

Chi non è riuscito ad acquistare il biglietto per partecipare all’evento potrà seguire la diretta streaming a Varese in Sala Montanari in via dei Bersaglieri 1 oppure a Milano nello showroom della Microsoft House in via Pasubio 21.