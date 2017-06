“A Tradate il sindaco avrà pieni poteri”

A Tradate il gioco si fa duro. Il senatore leghista Stefano Candiani dichiara che la maggioranza del consiglio comunale è già del centrodestra, ma in realtà non è vero (lo ammettono anche i vertici leghisti provinciali che si è trattato di una interpretazione errata).

Il Pd però accusa Candiani di aver voluto diffondere appositamente informazioni false con uno scopo preciso: “Demoralizzare che vuole andare a votare per Laura Cavalotti al ballottaggio”, sostiene Daniele Marantelli, che cita una sentenza del Consiglio di Stato e le leggi che regolano il punto.

“A otto giorni dal ballottaggio – osserva il deputato – uscite con questi argomenti è un tema delicato. A Tradate non vi sarà alcuna anatra zoppa, come si dice in gergo quando un sindaco non ha la maggioranza del consiglio comunale. Non è vero che il voto ha già stabilito la composizione dell’aula».

«Candiani punta a scoraggiare la partecipazione di coloro che stimano la Cavalotti e quindi occorre sgomberare il campo da argomenti tipici dell’azzeccagarbugli. E’ chiara la legge ed è altrattanto chiara la sentenza del consiglio di stato. La percentuale di seggi di maggioranza è calcolata sui voti validi a candidato sindaco, che in questo caso a Tradate sono il 47,40%, quindi niente ingovernabilità ma sindaco nella pienezza dei poteri e con maggioranza sicura”.

Secondo Paolo Bertocchi, responsabile degli enti locali del Pd provinciale, “Candiani ha paura di perdere le elezioni”.

Marantelli aggiunge: “C’è nervosismo da parte loro, la sfida tra due persone al ballottaggio è una incognita, ci sono state clamorose sosprese in passato. Sono sorpreso ma neanche più di tanto, conoscendo lo stile di una forza politica che al Senato, dove c’è Candiani, non mi pare abbia dati ieri un esempio di comportamento virtuoso alle giovani generazioni”.

Bertocchi ragiona su un dato: “A Tradate per la prima volta dal 1993 il centrodestra non ha la maggioranza, cinque anni fa si presentarono divisi, e sommando i voti erano oltre il 55%. Qui l’unico zoppo è il centrodestra, e con questo si spiega un senatore che annuncia autorevoli pareri che non produce, ma che fa ventilare. La partita è aperta. Le liste civiche non si schierano ma Carlo Uslenghi, l’ex presidente del consiglio comunale che sosteneva la lista civica di Plebani, ha annunciato il sostegno alla Cavalotti. Facile non è, ma non è facile nemmeno per Galli”.

Marantelli infine ricorda che l’affluenza è stata del 58% e bisogna valutare gli astenuti che cosa faranno. “A Vimercate lo scorso anno avevamo noi 17 punti di vantaggio e perdemmo. Non sono analisi consolatorie le nostre, ma scientifiche”.