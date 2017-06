A Varese comincia la settimana dell’orgoglio arcobaleno

Foto varie

L’attenzione di tutti si è sempre concentrata sulla parata di sabato 17 giugno ma il Varese Pride è in realtà già cominiciato.

L’evento, infatti, non sarà solo manifestazione, musica e l’esibizione festosa dell’orgoglio LGBT ma anche un percorso di riflessione, sensibilizzazione e racconto dei problemi che accompagnano la vita in società delle persone e, soprattutto, la forte richiesta di maggiori diritti e tutela di tutti.

Con la conferenza stampa in Comune a Varese tenuta dal presidente di Arcigay Varese Giovanni Boschini e dall’assessore Andrea Civati è iniziata la settimana di appuntamenti che porteranno alla manifestazione del 17 giugno. Incontri rivolti a tutti a 360 gradi come quello di domenica 12 giugno al Mondadori store di via Morosini con la presentazione del libro “Ho molti amici gay, la crociata omofoba della politica italiana” con l’autore Filippo Maria Battaglia.

Foto varie

Ma anche incontri rivolti alle famiglie che si trovano ad affrontare le sfide dell’educazione in presenza di figli che hanno espresso diverse tendenze sessuali come quello di martedì 13 giugno dal titolo “Due volte genitori” con dibattito tenuto da Agedo.

Spazio anche alla prevenzione con il convegno di mercoledì 14 giugno sulle malattie trasmittibili sessualmente tenuto dal Segretariato Italiano Studenti di Medicina presso l’aula Ravasi dell’università dell’Insubria in via Ravasi.

Insomma, un percorso articolato che vuole uscire dalla narrazione che dipinge il Gay pride come solo un momento di esibizione e provocazione: «siamo molto contenti del fatto che questo percorso sia stato strutturato in questo modo e come Amministrazione non abbiamo mancato di accompagnarlo – spiega l’assessore Civati – mettendo il Comune al fianco di chi chiede diritti».

Il Pride varesino è uno dei 24 eventi di questo tipo organizzati a livello nazionale dei quali solo 4 saranno in Lombardia: a Milano, Brescia, Pavia e Varese.

Il percorso della manifestazione del 17 giugno partirà alle 15 (il ritrovo è fissato però alle 14) da via Sacco con la manifestazione finale in piazza Montegrappa prevista per le 17.

«È tutto pronto e siamo molto contenti di essere riusciti a portare il Pride a varese anche quest’anno – spiega il presidente di Arcigay Boschini che tieni i toni molto bassi anche su alcune provocazioni di protesta degli ultimi giorni».

Al fianco della manifestazioni ci saranno due sponsor importanti per la città: il primo è il Salotto, uno dei luoghi di ritrovo serale più popolari gestito da Vito Lionetti, e per la prima volta anche una grande azienda come Vodafone Automotive, rappresentata in conferenza stampa da Andrea Di Nunzio, che ha scelto di sostenere la manifestazione per «estendere alcuni dei valori più importanti della nostra azienda che sono il riconoscimento e la tutela delle diversità».