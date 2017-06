A Villa Inzoli per osservare il cielo

Tempo libero generica

Iniziativa imperdibile del GAT (Gruppo Astronomico Tradatese) per sabato 1 luglio 2017, a partire dalle 21,30, presso il grande parco di Villa Inzoli a Tradate.

In collaborazione con gli attuali responsabili di Villa Inzoli, gli astrofili tradatesi metteranno a disposizione tutti i loro migliori telescopi per una osservazione pubblica dei tre oggetti più spettacolari del cielo: la Luna esattamente al primo quarto, Giove brillantissimo (magnitudine=-1,8) appena a destra della Luna (un grande spettacolo !) nella costellazione della Vergine e Saturno (magnitudine= +0,2) immerso nel mare si stelle tra il Sagittario e lo Scorpione. Come ogni iniziativa del GAT, la serata sarà libera e gratuita per tutti.

Sarà una “Notte dei pianeti” tra le più affascinanti degli ultimi anni, un sabato notte davvero speciale, adatto a gente di ogni estrazione, a grandi e piccoli, a insegnanti e studenti. L’invito è particolarmente rivolto ai genitori perché vengano a ‘lucidarsi’ gli occhi’ con i loro ragazzi in una notte che, se il tempo lo permetterà, sarà per tutti indimenticabile. Bisogna tra l’altro ricordare che Saturno si troverà in condizioni di osservabilità ottimali, avendo raggiunto l’ opposizione (allineamento Sole-Terra-Saturno, quindi la minima distanza dalla Terra) lo scorso 15 Giugno ed essendo inoltre i suoi anelli (illuminati nella parte Nord) perfettamente visibili, essendo inclinati verso di noi di ben 26°. Non meno spettacolare è Giove, anch’esso assai vicino alla Terra dopo l’opposizione dello scorso 17 Aprile. Senza contare che anche la Luna sarà nelle migliori condizioni di visibilità essendo esattamente al primo quarto, quando le lunghe ombre dei crateri sul confine tra chiaro e scuro ne rendono l’aspetto quasi tridimensionale. Per l’osservazione di tutte queste meraviglie il GAT, come accennato, metterà a disposizione tutti i suoi migliori telescopi. In particolare Antonio Paganoni metterà a disposizione il suo rifrattore gigante auto-costruito molto simile a quello che utilizzò l’ astronomo italiano Cassini a metà del 1600 per scoprire gli anelli di Saturno. Chi osserva Saturno in questo strumento ne ha una visione talmente fantastica da lasciare esterrefatti: vedere per credere ! In caso di cattivo tempo la serata sarà rimandata al giorno seguente, domenica 2 Luglio.