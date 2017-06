A Villa Niesi musica sotto le stelle con la Banda cittadina

Marchirolo - Concerto in villa

Un sabato di bella musica nel parco di una residenza privata che una volta all’anno apre le sue porte ai cittadini per una serata speciale.

Sabato 1° luglio, alle 21, si rinnova a Marchirolo, nel giardino di Villa Niesi (in via XX Settembre, 2), la tradizione di “Concerto in Villa”, una serata organizzata dalla Banda Musicale Comunale di Marchirolo, diretta dal Maestro Fabrizio Rocca.

La serata è organizzata in collaborazione con la famiglia Niesi e si concluderà con un buffet. Ingresso libero

(Foto tratta dal blog Marchirolo)