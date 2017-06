A Villa Panza (e non solo) per una serata tra jazz e arte

Appuntamento speciale a Villa e Collezione Panza per venerdì 30 giugno, dalle 19 e 30 alle 21. In occasione delle Sere FAI d’Estate, la grande festa dei beni della Fondazione, la villa aprirà per una straordinaria notte bianca: l’atmosfera calda e soffusa delle candele e la musica jazz, interpretata dal gruppo Lush Project, accompagneranno i visitatori in un percorso sensoriale alla scoperta della collezione permanente, delle installazioni site-specific nei rustici della Villa e della mostra di Robert Wilson Tales.

Gli invitati verranno inoltre sorpresi dagli straordinari funambolismi dei barman acrobatici e avranno la possibilità di gustare un menu a tema. A conclusione della serata, una coreografia pirotecnica di luci accompagnata da musica, animerà il primo parterre del Parco.

Gli appuntamenti nei beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano in Lombardia, per la grande festa dei beni della Fondazione che quest’anno, per la seconda edizione, coinvolge 16 proprietà aperte straordinariamente in notturna. Tra queste anche Villa Della Porta Bozzolo e il Monastero di Torba.

Venerdì 30 giugno e sabato 1° luglio, dalle ore 19.30 alle 23, il Monastero di Torba, Gornate Olona (VA) si svelerà dal crepuscolo a notte offrendo la possibilità di gustare gli aperitivi a cura del ristorante La Cucina del Sole e partecipare, alle ore 19.45 e alle 21, a visite a tema dedicate alle invasioni barbariche e alle antiche migrazioni. Gli ospiti, inoltre, potranno gustare un picnic sotto le stelle a cura del ristorante La Cucina del Sole.

L’ultima notte bianca a Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (VA) si svolgerà venerdì 30 giugno dalle 19.30 alle 23: l’apertura straordinaria della dimora sarà arricchita da speciali visite guidate con divertissment musicale – alle ore 20 e alle 22 – i visitatori saranno infatti accompagnati dall’Associazione Filarmonica di Comerio che ricreerà un momento di delicata allegria e leggerezza, come è nello stile proprio di questa settecentesca villa di delizia, pensata anche per momenti di intrattenimento degli ospiti nel passato come oggi. Il corpo musicale di Comerio nasce con la Fanfara nel 1908 e si trasforma in Banda nel 1921: con più di cento anni di storia alle spalle, oggi è uno dei più apprezzati del territorio, con esibizioni anche in occasione di rassegne e concorsi musicali dedicati al mondo bandistico.

Con il Patrocinio della Provincia di Varese.

Domenica 2 luglio tra le ore 20 e le 23 la loggia Durini a Villa del Balbianello a Tremezzina (CO), affacciata sul Lago di Como, sarà il romantico scenario per tre performance musicali al pianoforte, curate dal Conservatorio di Como, con brani di Mozart, Liszt, Chopin, Brahms, Beethoven e molti altri grandi maestri. I visitatori avranno la possibilità di raggiungere il bene a piedi percorrendo il sentiero illuminato con lanterne o via lago dal Lido di Lenno (partenze alle ore 20, 21 e 22). Durante la serata gli ospiti potranno partecipare a visite alla scoperta del bene e assaporare un buon gelato in una della più belle e romantiche dimore sul Lario. Con il Patrocinio del Comune di Tremezzina.

Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2017”, è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di PIRELLI che conferma per il quinto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Anche per questa seconda edizione Radio Capital si conferma media partner delle Sere FAI d’Estate.

INGRESSI

Villa e Collezione Panza, Varese

Intero € 13; Ridotto bambini (4-14 anni) € 6; Ridotto studenti € 10; Biglietto famiglia € 30. Aperitivo con menu a buffet € 20

Monastero di Torba, Gornate Olona (VA)

Intero € 8; Ridotto bambini (4-14 anni) e Iscritti FAI € 3; Biglietto famiglia € 20

Aperitivo con menu a buffet €15. Venerdì 30 giugno picnic sotto le stelle: € 15 coppia, € 25 famiglia (2 adulti + 2 bambini)

Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA)

Intero € 10; Ridotto bambini (4-14 anni) e Iscritti FAI € 4; Biglietto famiglia € 25

Aperitivo con menu a buffet € 20

Villa del Balbianello, Tremezzina (CO)

Intero € 20; Ridotto bambini (4-14 anni) € 10; Ridotto studenti € 14; Iscritti FAI € 4

Per informazioni e calendario dettagliato: www.serefaidestate.it – www.fondoambiente.it.