A Villa Pion va in scena “Sur”, con Silvia Priori ed Eugenio Bennato

Terra e laghi 2017

(Nella foto: Eugenio Bennato e Francesca Galante)

Nuovo appuntamento con il festival “Terra e laghi” a Lavena Ponte Tresa.

Domani, martedì 20 giugno, alle 21 a Villa Pion, Silvia Priori e Roberto Gerbolès presentano “Sur”, uno spettacolo di teatro-concerto il cantautore Eugenio Bennato.

Lo spettacolo, tratto da uno studio su “ Ninco Nanco deve morire” di Eugenio Bennato, è un coinvolgente intreccio di musica e storie, “storie – spiegano gli autori – che appartengono a un Sud del Mondo e che scopriamo appartenere a tutti noi, come se in ognuno di noi ci fosse un angolo di Sud. Storie di un’ umanità che urla la vita, carica di amore e senso di giustizia, storie di uomini e donne come noi intrecciate con la musica e le canzoni di Eugenio Bennato”.

“Sur”, prodotto da Teatro Blu, vede alla regia Silvia Priori e Roberto Gerbolès, autori anche dei testi e voci narranti, mentre la direzione musicale è curata da Eugenio Bennato, che sarà accompagnato dalla cantante Francesca Galante e dai musicisti Ciro Radice, Igor Della Corte, Nicola Zuccalà, Stefano Risso e Paolo Pasqualin. I costumi sono di Vittoria Papaleo.

Ingresso libero. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nel salone polivalente di via Colombo 42.