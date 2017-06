healthcare, medicine and blood donation concept - male and female hands holding red heart with donor sign

Mercoledì 14 giugno si terrà la giornata Mondiale del Donatore e a Caronno Varesino si terrà una fiaccolata. Accendi la Fiamma della solidarietà, questo il titolo della manifestazione, partirà alle 20.30, ritrovo alle ore 20.15 presso la sede dell’Avis (centro polifunzionale di via Manzoni 8).

Il corteo passerà attraverso alcuni cortili storici di Caronno Varesino.

All’arrivo gelato per tutti. Ai primi 60 bambini partecipanti in dono una lanterna colorata per illuminare il cammino.