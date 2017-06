Accordo per l’ambiente tra Regione Lombardia e Olanda

varie

Questa mattina, alla Triennale di Milano, alla presenza del sovrano dei Paesi Bassi, Guglielmo Alessandro Willem- Alexander, e della consorte, Màxima Zorreguita Cerruti, il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, insieme al consigliere del Re, Jaap Smit, ha firmato l’intesa tra Regione Lombardia e Zuid Holland (Provincia dell’Olanda del Sud) avente a oggetto la cooperazione «per favorire conoscenze reciproche e partenariati tra Enti, Imprese e Associazioni attivi nella gestione sostenibile delle risorse idriche, nei cambiamenti climatici, nell’economia circolare e nell’agricoltura sostenibile e a lavorare per facilitare e coordinare lo scambio di informazioni e sinergie tra specifiche iniziative di cooperazione».

Per raggiungere gli obiettivi di cui all’intesa, le parti, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro, potranno promuovere iniziative che includono: lo sviluppo di progetti comuni di cooperazione finanziati con fondi europei; l’elaborazione di position paper da presentare in sede europea; la partecipazione a sessioni di lavoro ed eventi inter istituzionali; l’organizzazione di dialoghi bilaterali tra le parti interessate.

L’intesa bilaterale rafforza uno scambio già consolidato tra le due regioni offrendo una cornice istituzionale a una collaborazione nata da Expo 2015 e sviluppatasi attraverso incontri, missioni, workshop tra esperti organizzati, per Regione Lombardia, dall’assessore all’Ambiente Claudia Terzi. I buoni rapporti tra Zuid Holland e Regione Lombardia hanno favorito l’incontro tra enti e imprese operanti negli ambiti dell’ambiente e dello sviluppo sostenibili, dell’innovazione e dell’agricoltura. Lombardia e Zuid Holland sono, inoltre, partner nel MoU Under 2 – Subnational Global Climate Leadership Memorandum of Understanding e hanno sviluppato un partenariato rafforzato all’interno della rete Vanguard Initiative per progetti pilota nel campo della bioeconomia.