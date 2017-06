Acoustic Dreams in concerto al Parco a lago

Foto varie

Venerdì sera a partire dalle 21.30 nello scenario incantevole del Parco a Lago di Luino gli Acoustic Dreams si esibiranno in una bella serata estiva.

«Sarà un concerto coinvolgente grazie alle due bravissime cantanti Anna Torri e Giulia Besagni, che ci permetterà di meglio conoscere la voce particolare di Giada Metaldi. Potremo applaudire il mitico Professor Zanzi che sta sviluppando il progetto ‘Into the wild’ presentato in questi giorni nello stesso scenario spettacolare della piattaforma al Parco a Lago-commenta l’assessore alla Cultura Pier Marcello Castelli – Invito tutti a seguire il concerto in cui si esibiranno anche i bravi musicisti Paolo Besagni, Anthony Pullara e Luca Caiazza».

La location è stupenda e, proprio dove il ponte domina il lago, le tre fantastiche voci femminili di Anna Torri, Giulia Besagni e Giada Metaldi accompagneranno i presenti in un magico viaggio sonoro nei brani più applauditi degli anni 60’, ’70 e contemporanei.

Le cantanti saranno accompagnate alle chitarre e tastiera da Paolo Besagni, Guido Zanzi; da Anthony Pullara alla batteria con la straordinaria partecipazione di Luca Caiazza al Basso.

Giulia Besagni condividerà con il pubblico la sua dolce ma grintosa forza con cui, nonostante la giovane età, tiene alta l’emozione.La giovane voce cristallina di Giada Metaldi saprà dare ad ogni brano un valore aggiunto di delicata armonia.

La voce potente e amabile di Anna Torri riuscirà a sfiorare la nostra anima con tutte le suggestive emozioni canore che solo la sua professionalità riesce a donare interpretando brani tratti dal suo repertorio.

Oltre a brani evergreen che hanno fatto la storia della musica Giulia, Anna e Giada daranno vita ad armonie vocali, del tutto originali, che costituiranno una delle caratteristiche più apprezzate del concerto.

