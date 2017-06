Addio a don Paolo, fu il custode della chiesa del Carmine

Luoghi Luino

La comunità cattolica luinese e di tutto l’Alto Varesotto è in lutto per la morte di Monsignor Paolo Ferrario che per moltissimi anni ha prestato il suo servizio sacerdotale nei paesi dell’Alto Verbano. Monsignor Paolo (per tutti don Paolo) se n’è andato ieri, domenica 18 giugno, all’età di 91 anni nella casa di riposo di Castronno dove viveva da alcuni anni. Era nato a Besozzo nel 1925.

Prima a Castelveccana dove il 19 maggio 1951 era stato ordinato sacerdote dal Cardinale Schuster, diventando così parroco di quel paese in cui è rimasto fino al 1989 , e a Luino, dove è stato custode del Santuario del Carmine dal 1991 al 2006. I funerali verranno celebrati martedì 20 giugno alle 15.30, a Castelveccana, presso la Chiesa Parrocchiale di San Pietro e Paolo.

Così lo ricordano sul sito della parrocchia di Portovaltravaglia: «Il tempo e le persone passano, la grazia di Dio che attraverso don Paolo si è disseminata e frantumata come tanti bocconi di pane nelle mani e nei cuori di quanti vi hanno attinto, resta. Il buon seme dà molto frutto; cresce e lavora nel silenzio. Grazie! Adesso che sei tornato alla Casa del Padre, Ti accompagnamo con la nostra preghiera ed ancora una volta ti affidiamo alla cura materna di Maria». (foto www.parrocchiaportodomo.it)