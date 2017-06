Addio all’agente Beretta, il ricordo del presidente del Consiglio

comune municipio saronno

Il presidente del Consiglio Comunale di Saronno Raffaele Fagioli ricorda l’agente di Polizia Locale Roberto Beretta, scomparso dopo una malattia che non gli ha lasciato scampo.

Di seguito il pensiero di Fagioli: «Ho appreso nel tardo pomeriggio di ieri della scomparsa prematura dell’agente Roberto Beretta. Ha lottato contro la malattia, per mesi, con la stessa volontà che ogni giorno metteva indossando la divisa della nostra Polizia locale. Aveva 57 anni, 26 dei quali spesi nel comando cittadino come vigile, ma non solo: anche nella vita di tutti i giorni Beretta si è dimostrato persona di grande spessore, dando il suo contributo alla nostra città come Alpino, del cui gruppo è stato anche Presidente. Anche in quelle vesti ha dimostrato la sua grande sensibilità e dedizione alla causa, non lesinando mai le proprie energie. Credo di interpretare il sentimento dell’intero Consiglio comunale, ma anche dei saronnesi, esprimendo non solo la vicinanza e il cordoglio ai suoi familiari, ma anche la tristezza per non avere più tra noi un importante esempio sia nel mondo del lavoro che nel panorama cittadino».