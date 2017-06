“Adotta un libro”, e centinaia di volumi ritornano a vivere

Foto varie

L’Assessorato alla cultura e la Biblioteca di Porto Ceresio liberano libri e invogliano cittadini e turisti alla lettura.

A breve partirà una nuova iniziativa che vedrà spuntare in diversi punti del paese libri da adottare.: “Alcuni privati regalano periodicamente libri alla biblioteca – spiega l’assessore alla cultura Alessandro De Bortoli – Alcuni sono in ottimo stato e non sono presenti nella nostra biblioteca e quindi li cataloghiamo e li inseriamo in biblioteca. Gli altri libri (ad esempio le doppie o triple copie) oppure quelli non completamente in buono stato giacciono ormai da mesi, forse anni in alcuni scatoloni in biblioteca”.

“Adotta un libro” è l’iniziativa che permetterà di rimettere in circolo i volumi bloccati negli scatoloni: “Abbiamo preparato delle cassette di legno contenenti libri. Vorremo lasciare queste cassette in alcuni punti del paese a disposizione di tutti. Chiunque potrà prendere un libro in regalo, oppure prenderlo, leggerlo e poi riportarlo nella cassetta, così che si possa ridare vita a questi libri”.

Al momento oltre alla biblioteca, le cassette con i libri saranno messe all’Ambulatorio medico, in Municipio, all’Ocean Bar dove già qualche mese ci sono libri a disposizione dei clienti, ma anche al Parco Giochi e al Centro Socio Ricreativo.

Periodicamente i volontari della biblioteca andranno a controllare le cassette per verificare ed eventualmente riempirle nuovamente con altri libri.