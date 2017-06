Affluenza in calo a Tradate e Legnano

Elezioni

È in leggero calo l’affluenza alle urne alle ore 12 nel secondo turno delle elezioni amministrative di Tradate, l’unico comune della provincia di Varese in cui si va al ballottaggio.

In mattinata gli elettori che si sono recati al voto per scegliere tra la sindaco uscente Laura Cavalotti e l’ex presidente della provincia Dario Galli sono stati il 18,45% degli aventi diritto, contro il 20,84% del primo turno, due settimane or sono.

Situazione analoga a Legnano dove il ballottaggio è tra Gianbattista Fratus e Alberto Centinaio. A mezzogiorno nella città del Carroccio aveva votato il 12,21% degli elettori contro il 15,38% del turno precedente.