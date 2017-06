Al Carroponte, Marley, Carotone, Avion Travel e non solo

musica generica

Gli appuntamenti al Carroponte di Sesto San Giovanni per il fine settimana:

Martedì 20 giugno

Machine Gun Kelly

La stella in ascesa della scena hip-hop americana arriva a Carroponte per il suo primo concerto in Italia. Machine Gun Kelly, 27 anni, è il rapper americano del momento, originario dell’Ohio, ha rilasciato il suo primo album, dal titolo Lace up, nel 2012 e poi non si è più fermato. La sua ultima hit Bad Things (cantata con Camila Cabello, ex-membro delle Fifth Harmony) è in testa alle classifiche mondiali, su Spotify ha superato i 250 milioni di ascolti, su YouTube le 150 milioni di views. Spinto dalla determinazione e dalla voglia di raggiungere gli obiettivi ha dichiarato: “Ho cominciato dal basso, ho sempre incoraggiato i giovani a migliorare se stessi, cogliendo le opportunità che la vita ci offre e provando cose nuove. Chiunque tu sia, devi sapere che puoi farcela lavorando sodo ed essendo determinato. Non bisogna mai smettere di crederci.”

Inizio concerto: 21.30

Biglietti in prevendita: 25 €

Biglietti in cassa: 22 €

Ufficio stampa CHIARA GALLERANI chiara.gallerani@indipendente.com

Mercoledì 21 giugno

Musica Nuda + Avion Travel

Sullo stage dell’arena musicale sestese due straordinarie esibizioni in un’unica, magica, notte. Il duo composto da Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, meglio conosciuto con il nome di Musica Nuda, porta a Carroponte il suo Leggera Tour, dal titolo dell’omonimo album uscito quest’anno per Warner. Un disco composto da brani inediti che parlano, appunto, di leggerezza, un sentimento che si riverbera nelle canzoni dell’album, tutte caratterizzate da una grazia lieve e da un’eleganza ispirate alla canzone italiana d’autore degli anni Settanta. A seguire gli Avion Travel, sul palco di Carroponte con la loro inconfondibile ricetta musicale, una firma che li ha fatti conoscere e amare dal grande pubblico. ReTour è un piccolo ritorno condotto senza enfasi e celebrazioni, è la verifica di un’idea di canzoni che ambiscono a durare, serbando in sé il desiderio e la presunzione di essere sempre attuali, composizioni che vogliono smuovere cuore e pensiero.

Inizio concerto: 21.30

Biglietti in prevendita: 20 € + ddp

Bigliettii in cassa: 20 €

Ufficio stampa GUIDO GAITO guido@gaito.it

Giovedì 22 giugno

Damian Marley

Sul palco di Carroponte ritorna, a grande richiesta, il più giovane dei figli di Bob Marley, Damian Marley, che tornerà in Italia, per nuove emozionanti e trascinanti esibizioni live. Conosciuto anche come Junior Gong, Damian, che nel frattempo sta lavorando anche al suo nuovo album la cui uscita è prevista per quest’anno, porterà a Sesto San Giovanni tutta la sua carica e la sua energia per un’imperdibile grande festa tutta in levare. Un intenso concerto legato al tour europeo che lo terrà impegnato per tutta l’estate e che prevede quattro tappe italiane, compresa quella di Carroponte.

Inizio concerto: 21.30

Biglietti in prevendita: 26 € + ddp

Biglietti in cassa: 30 €

Ufficio Stampa per accrediti: Laura Ciraudo laura@liveclub.it

Ufficio Stampa per interviste: Rosario Leo rosario.leo@vertigo.co.it

Venerdì 23 giugno

Tonino Carotone

Antonio de la Cuesta, in arte Tonino Carotone, porta a Carroponte tutta l’eccentrica poesia delle sue canzoni. Un vero e proprio tributo alla musica italiana, con tanto di mandolino a enfatizzarne le melodie. Il suo amore per la canzone italiana d’altri tempi, lo ha portato ad adottare il cognome del grande Maestro Renato Carosone, cambiandone sono una lettera. Il suo irresistibile show carico di sense of humor è capace di trasportare il pubblico nel suo Mondo Difficile, nel quale si possono ritrovare coloro che non seguono le regole del conformismo, ma i sinceri valori umani.

Inizio concerti: 21.30

Ingresso gratuito

SERATE SPECIALI

Sabato 24 giugno

Circo Meraviglia – Gipsy Balkan Party

Torna a Carroponte la festa tzigana di Circo Meraviglia, con performer, cartomanti, danzatrici, animazione, narghilè, spettacoli di fuoco e giochi a tema. A esibirsi dal vivo, i Giufà, ensemble siciliano con sonorità tipicamente mediterranee, che spaziano dai balcani al Maghreb, dalla tarantella Siciliana alla rumba spagnola, dando anche qualche sfumatura afrocubana. Dopo di loro i Meccaniska: un gruppo di sette elementi che propongono un repertorio vario e originale, tra pezzi recenti e riarrangiamenti storici, tutto all’insegna dello ska, del rocksteady, del reggae e del latin-rock, senza tralasciare punk e rock’n’roll.

Inizio spettacoli: 21.00

Ingresso gratuito

CINEMA

Domenica 25 giugno

IL SORPASSO di Dino Risi

Diventato un autentico film di culto, “Il sorpasso” di Dino Risi narra la storia di due occasionali amici, uno studente universitario un po’ timido e un quarantenne immaturo, interpretati da Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant, che passano insieme la giornata spostandosi in auto. Si tratta quindi di un road movie, nel quale si confrontano due generazioni nel territorio neutro di una giornata di vacanza. La complementarietà dei caratteri dei due protagonisti è un supporto dalle solide basi. La sceneggiatura di Scola, Risi e Maccari è in perfetto equilibrio tra la commedia all’italiana e il dramma sociale, questo appena accennato con alcune allarmanti sequenze disseminate nel film e concluso nell’impietoso finale. La proiezione del film è possibile grazie alla gentile concessione di Gruppo Mediaset e Surf Film.

Inizio proiezione: 21.30

Ingresso gratuito

BAMBINI

Sabato 24 giugno

I giochi di una volta

Un gioco dedicato a bambini e famiglie, per diffondere un utilizzo dell’attività ludica come strumento educativo. Riscoprire il divertimento nella semplicità, nello stare insieme all’aria aperta con i giochi di una volta: corsa dei cerchi, tiro alla fune, corsa con i sacchi, la lippa, i bottoni e molti altri ancora.

Inizio laboratori: 18.30

Ingresso gratuito

Domenica 25 giugno

Acchiappasogni

Un laboratorio per aiutare i bambini a sviluppare fantasia, creatività e abilità manuali con l’utilizzo di materiali di riciclo. Un piatto di carta, filo di lana e oggetti vari, il resto spetta ai bambini che devono metterci tanta magia, credendo nella possibilità di realizzare i sogni.

Inizio laboratori: 18.30

Ingresso gratuito