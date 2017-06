Al castello arriva la Traviata

Foto varie

È tutto pronto per il prossimo grande evento di “Terra e Laghi”, Festival di Teatro nell’Insubria e nella Macroregione Alpina, che il 22 giugno alle ore 21 andrà in scena presso la bellissima cornice del Castello Visconti di San Vito di Somma Lombardo.

Si tratta della “Traviata“, lo spettacolo che insieme a “Butterfly” e a “Carmen”, compone la trilogia di Teatro Opera ideata e realizzata da Silvia Priori per avvicinare il pubblico teatrale alla maestosità dell’opera lirica attraverso una messa in scena ricca di pathos ed emozione, in cui canto, recitazione, musica e danza si mescolano armoniosamente dando vita ad un genere completamente innovativo nel panorama teatrale italiano ed internazionale.

Lo spettacolo ha debuttato il 1 giugno 2017 al Teatro Openjobmetis di Varese ed è stato il grande evento inaugurale di Terra e Laghi 2017, ottenendo un grande successo di pubblico e di critica.