Al “Ciglione” torna la Spartan Race

L'evento organizzato al Ciglione della Malpensa.

Oltre 4500 Spartani hanno già accettato la sfida e si sono iscritti per la nuova tappa di Reebok Spartan Race, che si terrà il sabato 10 Giugno presso il Crossodromo del Ciglione a Malpensa.

Ai blocchi di partenza la terza edizione della corsa ad ostacoli numero uno al mondo a Milano-Malpensa, dove è prevista solamente la tipologia di gara Sprint (circa 6.5 km e 20+ ostacoli)con sconfinamento sui sentieri del Parco del Ticino.

Anche per la seconda gara italiana non poteva mancare Spartan Junior, per i piccoli Spartani che si metteranno alla prova in un percorso dedicato a loro. Al grido di “Aroo” si scatenerà un’energia dilagante che accompagnerà la giornata, caratterizzata da un’atmosfera di divertimento, sana competizione e al contempo collaborazione per terminare insieme il percorso.