Al cinema con Tom Cruise

La Mummia torna al cinema giovedì 8 giugno, con un nuovo protagonista: nientemeno che Tom Cruise! Una squadra di archeologi e militari profana inconsapevolmente una cripta sepolta nel deserto, risvegliando dal suo sonno millenario la principessa Ahmanet. Inizialmente destinata a diventare regina, la giovane cedette alla tentazione del male e perciò venne imprigionata nelle dune.

La mummia, tornata in vita, intende ora lanciare una potente maledizione diretta all’umanità intera…

Natalie Portman è sceneggiatrice, produttrice, regista ed interprete di Sognare è vivere, nelle nostre sale dall’8 giugno.

Tratto dall’autobiografia di Amos Oz, Una storia di amore e di tenebra, il film narra l’infanzia dello scrittore a Gerusalemme, poco prima della costituzione dello Stato di Israele. I genitori di Amos, come molti altri ebrei, scamparono alle persecuzioni naziste trovando rifugio in Palestina. In particolare, la madre Fania si chiuse in se stessa, scivolando nella depressione; l’unica fonte di conforto per lei era rappresentata dal figlioletto, con cui giocava e inventava storie di avventure magiche.

Quando un padre, con Gerard Butler, uscirà al cinema il prossimo 8 giugno. Dane è un «cacciatore di teste» ed è convinto che solamente lavorando sodo potrà prendersi cura al meglio della propria famiglia. Così si impegna sempre duramente sul lavoro, trascurando di fatto moglie e figli. Verrà bruscamente costretto a rivedere le sue priorità quando il figlio maggiore si ammalerà gravemente.

Nel film recita anche Willem Defoe, nel ruolo di un collega e rivale di Dane.