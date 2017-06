Al cinema torna “Transformers”

Transformers

“Transformers 5 – l’ultimo cavaliere” uscirà al cinema il prossimo 22 giugno.

La trama scombinerà tutto quanto assodato nei principali capitoli: nel quinto, infatti, gli Autobot di Optimus Prime, da sempre difensori del popolo umano, dichiareranno guerra agli uomini e combatterli sembrerà addirittura impossibile. Nel cast del film figurano volti noti come Anthony Hopkins, Mark Whalberg, John Turturro e Stanley Tucci.

“Civiltà perduta”, tratto dal romanzo di David Grann, uscirà al cinema giovedì 22 giugno. Il film racconta la storia vera di un esploratore che, a metà degli anni 20, partì insieme al figlio per una spedizione nel cuore della foresta amazzonica, alla ricerca di una misteriosa civiltà lontana dal mondo. Il gruppo scomparve nel nulla e il film racconta gli avvenimenti straordinari accaduti nel profondo della selva in cui il coraggioso esploratore si inoltro’, spinto dal sogno di scoprire il popolo Z.

Francesca Neri è la protagonista de The habit of beauty, in arrivo il 22 giugno.

Una coppia, distrutta dalla scomparsa del figlio in un incidente, si separa. Alcuni anni più tardi, il marito, malato gravemente, tenta il ricongiungimento presentando alla ex moglie un ragazzo inglese problematico che vorrebbe aiutare. Il giovane costituirà per la coppia la via per elaborare la tragica perdita.