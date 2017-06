Al GiustoiNperfetto arrivano i “Truzzi volanti”

Foto varie

Torna il 2 luglio a Castello Cabiaglio il mercato del Giustoinperfetto, appuntamento con sostenibilità e prodotti locali che in questa data offrirà due strepitose novità.

Primo, notizia dell’ultim’ora, ci sarà un fantastico spettacolo dei “Truzzi Volanti”. Secondo, ma non meno importante, con questa edizione verrà celebrato un progetto di sostegno sociale di una cooperativa oramai storica per il paese, che con questa evento vuole sostenere la festa del centro “L’Aurora”.

La Stone cooperativa sociale srl è una Onlus che dal 2004 lavora in provincia di Varese attraverso, inizialmente, progetti di sostegno educativo presso il domicilio e le realtà scolastiche, in favore di ragazzi con disabilità e minori. L’esperienza maturata in tanti anni di contatto diretto con le famiglie, le istituzioni, e soprattutto le persone con disabilità, ha portato la presa di coscienza dei reali bisogni espressi e non raccolti dai vari servizi al tempo presenti nella realtà della provincia.

E così nel 2007 a Castello Cabiaglio nasce Il Centro socio educativo “L’Aurora” gestito dalla cooperativa.

L’Aurora si rivolge in particolare a tutte quelle persone con disabilità non “gravissima” che attraverso un mirato progetto educativo costruito a misura per e con la persona, possano trovare, ritrovare le proprie qualità, capacità, ed assieme costruire un futuro migliore dove possa trovare speranza e benessere.

Il centro offre una serie di attività molto incentrate sullo sviluppo la socializzazione e l’apprendimento: un laboratorio di informatica, gestione di siti internet, falegnameria, possibilità di realizzare manufatti come mobiletti e porte, laboratorio artistico, agricoltura con la gestione e la coltivazione di un campo a Gavirate di 4000mq con il sostegno dell’Associazione di Volontariato “Gli Amici di Franco” al quali ci si può iscrivere anche durante la festa, «un mondo aperto e pronto sicuramente a stupirvi, non ci credete? Venite a trovarli!!

Il 2 luglio gestiranno il ristoro del Giustoinperfetto con piatti biologici e locali, anche di loro produzione! Venite venite!! Il ricavato della festa andrà a sostegno del centro!», dicono gli organizzatori.