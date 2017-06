Al Miv in diretta il concerto di Vasco a Modena

Vasco Rossi in concerto allo stadio Dall'Ara di Bologna

220 mila biglietti venduti, record mondiale di presenze, spettacolo sold out, un’attesa febbrile. Tutti a Modena per Vasco Rossi che festeggia i 40 anni di carriera regalando 4 ore di emozioni senza fine e voi?

Voi che non avete fatto a tempo ad accaparrarvi un biglietto, che non avevate abbastanza soldi per permettervelo, che soffrite di agorafobia ma adorate Vasco. Per tutti voi c’è una soluzione alternativa per non perdervi il concerto dell’anno: vederlo al cinema in diretta, in hd.

Il mega concerto di Vasco Rossi, in programma il primo luglio 2017 al Modena Park di Modena (parco Enzo Ferrari), sarà visibile al Multisala Impero di Varese a partire dalle 20 fino all’una di notte.

Non sarà un semplice concerto. Sarà il concerto. Destinato a rimanere nella storia mondiale della musica, evento unico per la città di Modena, provincia a cui appartiene Zocca, paese Natale di Vasco. E proprio a Modena, 40 anni fa, ebbe luogo il primo concerto di Vasco, tenuto davanti a pochi studenti nell’aula magna dell’Istituto tecnico Corni di Modena, a breve distanza dal Modena Park.

E chi non ce l’ha fatta a comperare il biglietto può godere ugualmente in diretta lo spettacolo. Vasco Modena Park 2017 sarà infatti trasmesso live in HD nelle sale italiane, dalle 20 all’1 di notte, per far cantare, urlare, sognare e per far entrare nella storia del rock anche chi è al cinema.

Biglietto unico 15,00€

Per informazioni:

info@multisalaimpero.com

https://www.facebook.com/MIVmultisalaImpero/

Acquisto su www.multisalaimpero.com