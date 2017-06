Al via il “Maccagno Lake Festival 2017”

Foto varie

Giovedì 22 giugno 2017 alle ore 21 all’Auditorium comunale, prende il via il “Maccagno Lake Festival 2017”, una rassegna che ha come finalità la promozione della cultura e dell’arte attraverso l’organizzazione di un’importante rassegna concertistica. Saranno organizzati cinque concerti di musica classica, a ingresso gratuito, mantenendo comunque una semplicità e un’immediatezza nei programmi scelti, tali da essere facilmente e piacevolmente fruibili a qualsiasi genere di pubblico, senza tuttavia trascurane la qualità degli stessi.

Partner dell’Amministrazione Comunale di Maccagno con Pino e Veddasca sarà l’Associazione Culturale “MusicArte” di Luvinate, una realtà nata con lo scopo di promuovere e diffondere, senza fini di lucro, la conoscenza e lo studio delle diverse forme d’espressione artistica, con particolare riguardo a quella musicale. E’ composta principalmente da musicisti di differente estrazione, con consolidata esperienza professionale, e si caratterizza subito per il desiderio di divulgare la musica classica, realizzando progetti esclusivi che approfondiscono anche la possibilità della “contaminazione” tra generi musicali diversi. Ha dato vita a diverse formazioni cameristiche, in particolare l’omonima orchestra si è esibita per importanti rassegne nazionali ed internazionali. Ha realizzato per nove anni consecutivi la stagione concertistica “MusicArte festival”.

Questo il programma dei concerti:

Giovedì 22 Giugno, ore 21: “Clarinetto…Bassetto e archetto!” : concerto per quintetto composto dalle prime parti dell’orchestra “G. Verdi” di Milano, e clarinetto, con la partecipazione del clarinettista Fausto Saredi, in una serata dedicata a due grandi personalità del ‘700: Mozart e Salieri. Luogo: Auditorium di Maccagno.

: concerto per quintetto composto dalle prime parti dell’orchestra “G. Verdi” di Milano, e clarinetto, con la partecipazione del clarinettista Fausto Saredi, in una serata dedicata a due grandi personalità del ‘700: Mozart e Salieri. Luogo: Auditorium di Maccagno. Domenica 16 Luglio, ore 17: “La danza da Vivaldi a Piazzolla” : l’orchestra da camera “MusicArte” interpreterà le evoluzioni della danza dal settecento ad oggi, concludendo con celebri tanghi argentini; la serata vedrà la partecipazione di ballerini professionisti che eseguiranno delle coreografie sulle musiche degli ultimi brani eseguiti e di due solisti d’eccellenza: il violista Ivan Merlini, prima viola dei “Solisti Veneti” e dell’Orchestra Sinfonica di San Remo, e la giovanissima violinista Giulia Rimonda, figlia d’arte e un grandissimo talento emergente. Luogo: Auditorium di Maccagno.

: l’orchestra da camera “MusicArte” interpreterà le evoluzioni della danza dal settecento ad oggi, concludendo con celebri tanghi argentini; la serata vedrà la partecipazione di ballerini professionisti che eseguiranno delle coreografie sulle musiche degli ultimi brani eseguiti e di due solisti d’eccellenza: il violista Ivan Merlini, prima viola dei “Solisti Veneti” e dell’Orchestra Sinfonica di San Remo, e la giovanissima violinista Giulia Rimonda, figlia d’arte e un grandissimo talento emergente. Luogo: Auditorium di Maccagno. Giovedì 3 Agosto, ore 21: “Musiche del mondo” : il duo Fausto Saredi e Stefania Orselli, rispettivamente al clarinetto e al pianoforte, ripercorreranno paesi di tutto il mondo attraverso brani strumentali esplicativi e tipici del paese stesso. Luogo: Auditorium di Maccagno.

: il duo Fausto Saredi e Stefania Orselli, rispettivamente al clarinetto e al pianoforte, ripercorreranno paesi di tutto il mondo attraverso brani strumentali esplicativi e tipici del paese stesso. Luogo: Auditorium di Maccagno. Venerdì 11 Agosto, ore 21: “Meditation et Virtuosisme” : il duo Roberto Scordia e Fabio Sioli, rispettivamente al violino e al pianoforte ripercorreranno celebri brani meditativi e virtuosi. Luogo: Chiesa di San Lorenzo ad Armio.

: il duo Roberto Scordia e Fabio Sioli, rispettivamente al violino e al pianoforte ripercorreranno celebri brani meditativi e virtuosi. Luogo: Chiesa di San Lorenzo ad Armio. Sabato 9 Settembre, ore 21: “Scene tra antico e moderno”: il duo Roberto Scordia e Fabio Sioli, rispettivamente al violino e al pianoforte, dedicherà la serata alla “musica descrittiva”: quella musica per cui l’autore descrive un determinato momento, luogo o situazione attraverso le note; nel corso del concerto verranno proiettate scene inerenti al brano eseguito, anche tratte da celebri film. Luogo: Auditorium di Maccagno.

«L’estate a Maccagno con Pino e Veddasca», dice il Sindaco Fabio Passera, «sarà colma di appuntamenti. Tra sagre popolari e ricorrenze religiose, ce ne sarà per tutti i gusti. Da quest’anno, da quando abbiamo deciso con la Pro Loco di riprendere la gestione dell’Auditorium Comunale, presenteremo una stagione tutta dedicata alla musica classica».

«Il Maccagno Lake Festival 2017 sarà un appuntamento che ci auguriamo di ripetere nel tempo. Ringrazio l’Associazione Culturale “MusicArte” di Luvinate con il maestro Roberto Scordia, con il quale è subito scattato il feeling giusto. Con la grande soddisfazione di tornare a lavorare con un altro grandissimo interprete quale fausto Saredi. Un nostro concittadino di Armio, che ha sempre mantenuto uno stretto legame con la Veddasca. Davvero, questa nuova avventura non poteva salpare sotto una stella migliore», conclude il sindaco.