Al via il piano asfaltature

Lo ha annunciato il sindaco Samuele Astuti con un posto su Facebook: «Il progetto definitivo è stato assegnato con l’intento di iniziare i lavori per fine luglio, inizio agosto. Sono 12 tra vie e marciapiedi nei prossimi 6 mesi».

Partiranno così questa estate i lavori di manutenzione delle strade più frequentate di Malnate e che hanno maggiore urgenza di essere sistemante.

Queste le vie:

via Garibaldi

via De Mohr

viale Trieste

via Toti

via A di Dio

via Nenni

via Cadorna

Via 1 Maggio

Via Libia

via Sesia

via De Salvo