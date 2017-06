Al via la decima edizione del Premio Filippo Bossi

villa puricelli bodio lomnago

Ehi, ragazzi, stasera c’è Nick!. L’Associazione culturale Amici di Filippo presenta la decima edizione del Premio Filippo Bossi – immagini per documentare, comunicare, stupire. L’appuntamento di prima estate, ormai irrinunciabile, è per sabato 17 giugno 2017 alle ore 21, nell’elegante cornice di Villa Puricelli a Bodio Lomnago.

Protagonista della serata sarà Nick Rusconi regista della RSI, Radiotelevisione della Svizzera Italiana, premiato per le sue regie che coinvolgono davvero tutti, attori, tecnici e spettatori, con allegria, ironia, amichevoli ammiccamenti. Insomma, divertimento allo stato puro, regalatoci con classe da Nick, vero professionista dell’entertainment. Una selezione di video proiezioni ci permetterà di apprezzare la bravura di Nick. Amici ed ospiti interverranno per rendere davvero speciale questa decima edizione del premio. Per informazioni: amicidifilippo@gmail.com cell. 333 2952147 – 346 3150800. Per conoscere in anteprima il premiato: www.artofsilence.com