Al via la nuova stagione dell’Adventure Park Villaggio

Adventure Park a Villa Cagnola (inserita in galleria)

È tutto pronto alla Rasa di Varese: sabato 24 giugno, ore 14.00, si inaugura la nuova stagione dell’Adventure Park Villaggio Cagnola, che riapre ufficialmente le sue teleferiche e passerelle sospese a grandi e piccini per la nuova stagione estiva, portando con sé importanti novità e un ricco cartellone di eventi e attività all’insegna della natura e del divertimento.

La stagione 2017, infatti, si caratterizzerà per la presenza di un nuovo quinto percorso avventura, dedicato ai più piccoli, e una rinnovata gestione, che a partire da quest’anno sarà a cura della cooperativa IBEX, fondata e animata dai ragazzi da sempre in forza al parco avventura, pronti anche quest’anno ad accogliere con entusiasmo e professionalità tutti i visitatori.

Per arricchire l’offerta del parco avventura e soddisfare ogni richiesta, la cooperativa IBEX potrà fare affidamento sulla grande esperienza della cooperativa Astronatura, già coordinatrice del Centro Didattico Scientifico -Osservatorio Astronomico di Tradate, per organizzare aperture notturne, serate naturalistiche e culturali, pacchetti ludico-sportivi e didattici rivolti a gruppi e scuole.



Il centro parco del Villaggio Cagnola, infatti, è un luogo perfetto per diverse tipologie di visitatori (adulti, bambini, famiglie, scuole, oratori, turisti, centri estivi, gruppi, ecc.) e adatto a ospitare diversi eventi e attività (gite scolastiche, uscite didattiche e ricreative per scuole e centri estivi, feste di compleanno, addii al nubilato/celibato, team building aziendale, feste di fine scuola, ecc.).

Il team di IBEX è quindi pronto a offrire a ogni visitatore un’esperienza unica e costruita su misura in base a ogni singolo bisogno e richiesta, per vivere insieme una straordinaria giornata sospesi tra terra, acqua e cielo e avvolti dalla bellezza della natura del Parco Regionale Campo dei Fiori e delle sorgenti dell’Olona; il tutto in assoluta sicurezza e sotto la supervisione del personale qualificato del parco avventura, per misurarsi con se stessi e con i propri limiti e godere di momenti di svago, relax e avventura. Tutto il team dell’Adventure Park Villaggio Cagnola vi aspetta dunque per una partenza alla grande con tante sorprese e avventure per tutti.

ORARI

Giugno, luglio, settembre, ottobre

Sabato: dalla 14:00 alle 19:00 – ultimo briefing ore 18:00

Domenica e festivi: dalle 11:00 alle 19:00 – ultimo briefing ore 18:00

Aperture infrasettimanali su prenotazioni per gruppi a partire da 25 persone > 6 anni

Agosto

Venerdì: dalla 14:00 alle 19:00 – ultimo briefing ore 18:00

Sabato: dalla 14:00 alle 19:00 – ultimo briefing ore 18:00

Domenica e festivi: dalle 11:00 alle 19:00 – ultimo briefing ore 18:00

Aperture infrasettimanali su prenotazioni per gruppi a partire da 25 persone > 6 anni

INFO E PRENOTAZIONI

IBEX Società Cooperativa Sociale – Adventure Park Villaggio Cagnola

Strada Provinciale 62, Rasa di Varese (VA) – 21100

Tel: +39 370 3360150

Email: info@villaggiocagnola.it

Sito web: www.villaggiocagnola.it

Facebook: www.facebook.com/villaggiocagnola